Jubel i taket for SDs brakvalg

– Det er veldig positivt at vi er det nest største partiet. Det kommer til å spille en stor rolle når vi skal forhandle, sier Mads Lundgaard, som er kandidat for partiet i Stockholm.

– Dette er fantastisk bra, sier partifellen Mattias Mårdenfjord til NTB, også han aktiv i lokalpolitikken.

Sverigedemokraterna har fått støtte fra 19,2 prosent av velgerne, ifølge SVTs valgdagsmåling.

– Det kommer til å bli vanskelig for de andre partiene å ikke forholde seg til oss, sier Mårdenfjord, og legger til:

– Jeg tror vi kommer til å få innflytelse uansett resultat i kveld.

Også pressesjef Henrik Vinge hadde et bredt smil om munnen søndag kveld.

– Dette ser ut til å gå riktig bra for oss, og vi gjør et suksessvalg. Det er fantastisk morsomt, vi har kjempet hardt for dette, sier han til NTB.

– Vil man regjere Sverige, vil man måtte snakke med oss. Det er bare sånn det er. Vi er klare til å gjøre det, jeg tror vi skal kunne enes om en rekke saker, også budsjettet, sier han.

Vinge ber de andre partiene forholde seg til valgresultatet.

– Om det viser seg at vi øker skikkelig nå, er det et signal fra velgerne om at SD skal få større innflytelse, da bør vi også få det. Det er det som er meningen med valg. SD bør få innflytelse i tråd med sin størrelse.

