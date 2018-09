Tesla-aksjen stuper etter at Musk fikk marihuana under intervju og regnskapssjefen gikk av

Seks minutter inn i fredagens handel var aksjen ned 8,9 prosent. Nedgangen fant sted etter at elbilprodusentens regnskapssjef Dave Morton sa at han gikk av.

Morton hadde hatt stillingen i bare en måned. Han forklarer avgangen med det høye personfokuset han har fått i offentligheten som følge av toppstillingen, og at tilværelsen er for hektisk i selskapet.

Selskapets HR-sjef Gabrielle Toledano, som er i permisjon, fortalte samtidig til Bloomberg at hun også planlegger å forlate selskapet.

Turbulens har preget Tesla etter at Musk 7. august sa han vurderte å ta selskapet av børs. Planen ble skrinlagt to uker senere.

Musk selv stilte sent torsdag kveld opp i et to timer langt intervju på YouTube, i regi av en podkast ledet av komiker Joe Rogan.

Rogan delte whisky og tobakk som inneholdt marihuana med Musk, mens Musk delte sine tanker om kunstig intelligens, kolonisering av verdensrommet og kjærlighet.

Baklengs kaffe

– Jeg er ingen marihuana-røyker. Jeg gjør det nesten aldri. Jeg synes ikke det er bra for produktiviteten. Det er omtrent som å drikke en kopp kaffe baklengs, sa Musk.

Musk sa at han fant glede i å hjelpe andre.

– Mange liker ikke menneskelighet og synes det er en svak egenskap, men jeg gjør ikke det, sa Musk.

– Det kan høres banalt ut, men kjærligheten er svaret. Bruk mer tid sammen med dine venner og mindre tid på sosiale medier, sa Musk, som sa han selv kun bruker Twitter og da i jobbsammenheng.

Maskinmakt

Musk sa i intervjuet at han er mindre bekymret for kunstig intelligens (AI) nå enn han var før, fordi han tidligere «inntok en mer fatal holdning». Lenge hadde Musk hevdet at AI kan bli menneskehetens undergang, der avansert dataprogramvare i beste fall behandler folk som en huskatt, har han sagt.

Musk mener fortsatt at det er farer ved AI, og at kunstig intelligens i framtiden vil være utenfor menneskelig kontroll. For eksempel vil det være en fare når mennesker tar i bruk kunstig intelligens som våpen for å ramme andre. Det beste som kan skje er hvis folk og kunstig intelligens blir ett, slik at alle vil få «super-kognisjon», sa han.

Romfolk

Musk så ut til å bli preget følelsesmessig da han snakket om fossile brennstoff og skade på atmosfæren og verdenshavene.

– Det er galskap. Jo mer kull vi henter opp fra bakken, desto farligere blir det, sa Musk.

Musk var iført en T-skjorte med påskriften «okkuper Mars» i store bokstaver.

– Jeg tror at vi i framtiden vil bli en romfarende sivilisasjon der ute blant stjernene. Det er svært spennende, sa Musk.

– Det blir ingen bra framtid hvis vi for alltid holder oss her på jorda, sa han.

Nesten 90.000 personer fikk med seg direktesendingen av intervjuet. Mindre enn ett døgn senere hadde intervjuet blitt sett over 850.000 ganger.