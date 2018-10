USA nekter visum til homofile diplomaters partnere

President Donald Trumps administrasjon varslet tirsdag nye regler som vekker oppsikt. Partnere til utenlandske diplomater som er stasjonert i USA, vil bare få visum dersom de kan vise vielsesattest.

105 diplomatfamilier rammes av de nye reglene, og 55 av dem er stasjonert ved FN eller andre internasjonale organisasjoner, opplyser en tjenestemann i amerikansk UD.

USAs fremste interesseorganisasjon for homofile, The Human Rights Campaign, kaller de nye reglene «unødvendige, ondsinnede og uakseptable».

– Det gjenspeiler Trump-Pence-administrasjonens fiendtlighet overfor LGBTQ-folk, sier en talsmann for organisasjonen.

Dette avvises av en tjenestemann i administrasjonen.

– Det er ikke ment som et angrep. Det er ikke ment å straffe noen. Det er en anerkjennelse og klassifisering av det faktum at likekjønnede ekteskap er lovlig i USA, sier tjenestemannen, som ber om å få være anonym.

En talsmann for FN opplyser at rundt ti av verdensorganisasjonens ansatte i New York er blant dem som har fått beskjed om å legge fram vielsesattest innen utgangen av året.

– Dette er amerikansk politikk og den må vi rette oss etter, på same måte som vi må gjøre i andre land der vi har ansatte, sier talsmannen Farhan Haq.