Frankrike: – Russerne ble advart

Det var klokka fire i natt, lokal tid, at Frankrike, Storbritannia og USA satte i gang et felles rakett-angrep mot Damaskus-området i Syria. Det stiger røyk fra den nordlige og østlige delen av den syriske hovedstaden.

General Joseph Dunford i Washington sier, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP, at et lager for kjemiske våpen, en militær kommandosentral og et forskningssenter var målene for angrepet. Lageret i Homs og de to siste målene i Damaskus-området.

Syriske medier melder at det ble satt i gang motangrep øyeblikkelig, men såvidt Aftenbladet vet, er ingen av rakettene blitt skutt ned.

Den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis, sier at «det har vært et hardt og presist angrep».

– Vi kan ikke godta en normalisering av bruken av kjemiske våpen, sier den franske presidenten Emmanuel Macron i en kommentar etter angrepet.

Det var i går at russerne pekte ut Storbritannia som den skyldige bak det påståtte giftangrepet i byen Douma ved Damaskus for en uke siden. Før det har både britiske, franske og amerikanske medier pekt ut al-Assad-regimet som ansvarlig, ved hjelp av deres egne etterretningskilder.

I Syria er nattens angrep møtt med demonstrasjoner i morgentimene. Folk vifter med flagger, kjører rundt i ring rundt plasser og torg og tuter med bilhorn.