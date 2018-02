Tre pågrepet i politiaksjon mot Zumas allierte i Sør-Afrika

Aksjonen fant sted samtidig som regjeringspartiet ANC avventer svar fra Zuma etter å ha bedt ham gå av. Zuma forventes å svare i løpet av dagen.

Den innflytelsesrike og styrtrike familien, tre indiske brødre som har tjent en formue på gruvedrift, transport, teknologi og medier siden de kom til Sør-Afrika på 1990-tallet, er innblandet i korrupsjonsskandalen rundt Zuma. Familien anklages blant annet for å ha påvirket sammensetningen av Zumas regjering og for å ha inngått forretningskontrakter med Zuma.

Politiaksjonen fant sted onsdag morgen mot Gupta-familiens eiendom i Saxonwold, et velstående nabolag i Johannesburg.

– Tre personer er pågrepet. Aksjonen pågår fortsatt, sier polititalsmann Hangwani Mulaudzi til DPA.

Han opplyser ikke noe om identiteten til de pågrepne, men sier det er utstedt arrestordre på to personer som man venter kommer til å melde seg selv for politiet. Sørafrikanske medier opplyser at det er ventet at de pågrepne blir framstilt for en domstol i Bloemfontein senere onsdag.

Zumas tid ved makten har vært preget av skandaler og anklager om korrupsjon. Hvis han nekter å følge partiets oppfordring om å gå av, vil det etter alt å dømme bli fremmet mistillitsforslag mot ham i nasjonalforsamlingen.

Både Zuma og Gupta-brødrene – Ajay, Atul og Rajesh – har avvist å ha gjort noe galt.