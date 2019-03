Nord-Korea bestrider Trumps påstander om toppmøtet

Pyongyang var bare ute etter delvis sanksjonslette, framholdt utenriksminister Ri Yong-ho på det som omtales som en svært sjelden pressekonferanse i Hanoi. Uttalelsen er i strid med Trumps påstander om at Nord-Korea var ute etter å fjerne alle sanksjoner før atomnedrustningen kunne starte.

Trump sa på en pressekonferanse i etterkant av møtet at Kim var villig til å gjøre noen innrømmelser knyttet til sitt atomprogram. Men ikke innrømmelsene som USA ønsker.

– Noen ganger må du bare gå, sa Trump på en pressekonferanse etter at toppmøtet ble avbrutt i Vietnams hovedstad Hanoi.

Tilbød delvis stenging

Sent torsdag sier en talsperson for USAs utenriksdepartement at Nord-Korea ikke er villig til å stanse sitt program for masseødeleggelsesvåpen. I tillegg ville landet bare gå med på en delvis stenging av atomanlegget Yongbyon.

I bytte ville nordkoreanerne ha opphevet alle FN-sanksjonene mot landet, bortsett fra dem som gjelder masseødeleggelsesvåpen. De to statslederne skiltes dermed uten at det ble undertegnet en avtale om sanksjonslette og stans i virksomheten i Yongbyon, slik det var ventet.

Var likevel optimistisk

Trump ga likevel uttrykk for optimisme og sa han tror USA og Nord-Korea vil bli enige på et senere tidspunkt. I tillegg skal Kim ha lovet å ikke gjenoppta testing av atomvåpen og raketter.

Trump sa også at han og Kim har et varmt forhold, og at han håper og tror det fortsetter slik.

– Vi liker hverandre rett og slett, sa den amerikanske presidenten.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA i Nord-Korea sier de to lederne er enige om å fortsette sine produktive diskusjoner om kjernefysisk nedrustning og en forbedring av forholdet mellom USA og Nord-Korea.

– Et tilbakeslag

Det kom ingen felles uttalelse fra Trump og Kim i etterkant av toppmøtet, og de avlyste også en planlagt lunsj. Eksperter betegner møtet som et tilbakeslag.

– Møtet levde ikke opp til ambisjonen. De som aldri har trodd på en diplomatisk løsning for Nord-Korea, kan innkassere en halv seier, slår seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fast overfor NTB.

Ifølge ham var det trolig en skuffet og bitter Kim som reiste hjem fra møtet.

– Økonomien er hans førsteprioritet, og han hadde nok forventet at Trump ville by på sanksjonslette som ville gjøre det mulig å gjenåpne industriparken Kaesong og åpne for turisttrafikk til det hellige fjellet Kumgang. Dette er pengemaskiner for Nord-Korea, sier NUPI-forskeren.

Amerikanske medier bruker uttrykk som «sammenbrudd» og «kollaps» om den plutselige avslutningen av toppmøtet.