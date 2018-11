Britiske medier: Skilsmisseavtalen med EU er klar

En offisiell kunngjøring kan komme snart, skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter.

Den irske kringkasteren RTEs Brussel-korrespondent opplyser at forhandlerne ble enige ved 21-tiden mandag kveld om hvordan teksten i avtalen skal se ut. Teksten ble deretter sendt til Downing Street 10, der statsminister Theresa May ifølge The Sun og flere andre britiske medier skal innkalle flere nøkkelministre, én etter én, til møte tirsdag kveld.

Onsdag er det ventet at May vil legge fram avtaleutkastet når regjeringen innkalles til ekstraordinært møte, skriver avisene The Times og The Telegraph.

Tirsdag morgen uttalte May at en brexit-skilsmisseavtale «er nesten innen rekkevidde».

Både London og Brussel opplyser at onsdag vil være siste dag at vinduet for et november-møte mellom EU og Storbritannia er åpent. Hvis avtalen ikke er i boks senest onsdag, vil et slikt møte måtte bli utsatt til midten av desember, og dermed øke sjansen for en brexit uten avtale, skriver The Times.

Teksten i skilsmisseavtalen må godkjennes av regjeringen og Parlamentet.

