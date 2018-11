Storbritannia: Brexitavtalen er klar

Den britiske regjeringen møtes onsdag klokka 15 norsk tid for å «vurdere utkastet til enighet som forhandlerne har nådd fram til i Brussel, og for å vurdere de neste skrittene», uttaler Downing Street i en kunngjøring tirsdag kveld.

En kilde på EU-siden opplyser til NTB at ambassadører fra EUs medlemsland vil møtes på nøyaktig samme tidspunkt i Brussel «for å diskutere den siste utviklingen».

Enighet mandag kveld

Den irske kringkasteren RTEs Brussel-korrespondent opplyser at forhandlerne ble enige ved 21-tiden mandag kveld om hvordan teksten i avtalen skal se ut. Teksten skal deretter ha blitt sendt til Downing Street, der statsminister Theresa May ifølge britiske medier skal innkalle flere nøkkelministre, én etter én, til møte tirsdag kveld.

May uttalte tirsdag morgen at en skilsmisseavtale er «nesten innen rekkevidde».

EUs forhandlingsleder Michel Barnier oppdaterte EU-kommisjonen om situasjonen tirsdag ettermiddag.

– Svært intense forhandlinger pågår. Selv om vi gjør framskritt, er det klart at vi ikke er i mål ennå, oppsummerte EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans etterpå.

EU-kommisjonen uttaler tirsdag kveld at dette fortsatt er siste status.

Dag og natt

EU og Storbritannia har de siste dagene forhandlet dag og natt for å forsøke å få de siste detaljene på plass.

Håpet har vært å nå enighet om et avtaleutkast i tide til å kunne innkalle til et ekstraordinært EU-toppmøte i slutten av november. Lykkes ikke det, vil det drøye til midten av desember før stats- og regjeringssjefene får anledning til å diskutere avtalen, noe som kan øke risikoen for et «no deal»-scenario.

Skilsmisseavtalen må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet før den kan tre i kraft.

