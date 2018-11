Avis: Manafort og Trumps advokater i samtaler etter tilståelsesavtale

Ifølge avisa skal advokatene ha hatt kontakt gjentatte ganger etter at Paul Manafort, Trumps tidligere valgkampleder, i september inngikk en avtale med påtalemyndigheten.

Det får The New York Times opplyst fra en av presidentens advokater og to andre personer som skal ha kjennskap til samtalene som skal ha pågått.

Ifølge kildene skal ordningen mellom Trump og Manafort ha ført til økte spenninger på spesialetterforsker Robert Muellers kontor da det ble oppdaget rundt to måneder etter at avtalen ble inngått.

Benådning fra presidenten

Enkelte juridiske eksperter mener ordningen er et forsøk fra Manaforts side for å få benåding fra presidenten, selv om han også jobber med Mueller i et håp om å få en mildere dom.

Samtidig som Manafort midt i september inngikk en avtale med påtalemyndigheten, erklærte han seg skyldig i to tiltalepunkter som omhandlet å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. Ingen av tiltalepunktene omhandlet Trumps valgkamp.

Vil ha Manafort dømt

Mandag ble det kjent at Mueller mente Manafort hadde løyet etter avtalen ble inngått, og ba om at han ble dømt.

– Manaforts «løgner og forbrytelser» under flere avhør med etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, fritar FBI fra alle løfter de ga Manafort i tilståelsesavtalen, heter det i dokumentet som ble levert inn for retten mandag, og som New York Times har fått tak i.

Det kommer ikke fram hva Manafort skal ha løyet om.