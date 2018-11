Splittelse preger G20-toppmøtet i Buenos Aires

Blant dem som var på plass da toppmøtet åpnet fredag, var USAs president Donald Trump, Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping.

Sabelrasling og handelskrig har det siste året preget forholdet mellom de tre lederne, og ingenting tyder på at G20-toppmøtet vil endre på dette.

Putin langet ut mot USAs «ondskapsfulle» sanksjoner og proteksjonisme da han ankom Buenos Aires, i et dårlig skjult angrep på Trump som i siste stund avlyste et planlagt møte med den russiske presidenten.

Handelskrig

Argentinas president Mauricio Macri ga under åpningen av toppmøtet uttrykk for håp om at samtalene mellom lederne blir preget av oppriktighet og vilje til enighet, og han minte samtidig om hvilke store utfordringer verden står overfor.

Trump truet tidligere i uka på nytt med å innføre mer toll på kinesiske varer, noe Xi har lovet å svare på. Handelskrigen mellom de to landene synes dermed ikke å gå mot slutten og kan får store følger for verdensøkonomien.

Håpet er at Trump og Xi finner tonen og blir enige om en våpenhvile i handelskrigen når de lørdag setter seg ned for å spise middag sammen i Buenos Aires.

Omstridt kronprins

En av dem det er knyttet stor oppmerksomhet rundt under G20 møtet, er Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabia er i hardt vær på grunn av landets krigføring i Jemen, samt for drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May har lovet å konfrontere ham på sidelinjen til G20-toppmøtet. Forholdet mellom Putin og kronprinsen virket derimot svært hjertelig da de to møttes med smil og latter under fredagens fotoseanse.