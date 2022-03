Angrep mot TV-tårnet i Kyiv – fem personer skal være drept

Russiske styrker angrep TV-tårnet i Kyiv tirsdag, og ifølge ukrainske myndigheter ble fem personer drept i angrepet.

En stor eksplosjon rammet TV-tårnet i den ukrainske hovedstaden tirsdag kveld. Det russiske angrepet førte til at flere tv-kanaler gikk i svart.

NTB-AFP-DPA

Fem andre ble såret i angrepene, ifølge myndighetene.

Angrepet førte til at flere TV-kanaler gikk i svart. Ukrainas innenriksdepartement sier at en backupløsning for noen av kanalene vil være oppe og gå innen kort tid.

Bilder fra Kyiv viste at det steg tykk, svart røyk opp fra en del av tårnet, men selve strukturen av tårnet skal ikke være ødelagt.

TV-tårnet står i nærheten av et holocaust-minnested i Kyiv, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener angrepet viser at historien gjentar seg selv.

– Til verden: Hva er poenget med å si «aldri igjen» i 80 år for så å være stille når en bombe går av i Babyn Jar? Minst fem drepte. Historien gjentar seg selv, skriver han på Twitter.

Minnestedet i Babyn Jar er bygd der over 33.000 jøder ble massakrert av nazistene under holocaust i Ukraina.

Tidligere tirsdag sa en talsperson for det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker ønsket å angripe teknologisk infrastruktur i Kyiv «for å undertrykke informasjonsangrep på Russland».

TV-tårnet i Kyiv var riktignok ikke blant målene han nevnte.