Litauiske medier: En utvekslingsavtale skal være på plass for Frode Berg

Berg er dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

NRK meldte i august at UD er i forhandlinger med Russland om å få Berg hjem og har informert hans nærmeste familie om dette.

Muligheten for en utvekslingsavtale har vært antydet, men et problem har vært hvem den i så fall skal omfatte. Tass og den litauiske nyhetstjenesten BNS melder ifølge flere norske medier at avtalen som nå skal være inngått, gjelder Berg og en fange i Litauen.