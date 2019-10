Kurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria

Den svenske avisa Expressen har snakket med kurdiske flyktning- og migrasjonsmyndigheter som opplyser at noen av de rømte fangene kommer fra Sverige og Norge.

Leiren i Ayn Issa ble angrepet av tyrkiske kampfly søndag morgen, ifølge Sheikhmous Ahmed, som leder flyktning- og migrasjonsdepartementet i den i praksis selvstyrte kurdiskkontrollerte delen av Syria.

Tyrkia innledet onsdag en militæroffensiv i de kurdiskkontrollerte områdene av Nord-Syria, noe som umiddelbart skapte frykt for at IS-krigere skulle komme på frifot.

– Fra Sverige og Norge

Som følge av angrepene søndag skal det ha oppstått kaos i leiren. Medlemmene av den kurdiskdominerte militsgruppa SDF, som står for vaktholdet i leiren, forlot sine stillinger.

– De som bor der, angrep kontorene våre og knuste vinduer og ødela dører. Flere IS-familier flyktet fra leiren. De fleste som har rømt, kommer fra Europa, inkludert Sverige og Norge, sier Ahmed til Expressen.

Ifølge Ahmed utgjør «IS-familiene» i leiren 785 mennesker. Blant disse er det både voksne og barn. Opplysninger fra kurdiske myndigheter tyder på at alle disse har rømt.

PST følger nøye med

Ifølge nyhetsbyrået AP befinner det seg ulike grupper av mennesker i leiren, og det samlede antallet internerte skal ha vært rundt 12.000.

– Det råder fullstendig kaos i leiren nå, sier Ahmed til Expressen.

Seniorrådgiver Annett Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NTB søndag at PST følger nøye med på situasjonen:

– Tallene som vi opererer med, er at det er rundt 20 personer med norsk tilknytning og usikker status som oppholder seg i Syria og i konfliktområdene rundt. I tillegg til disse er det rundt 35 norske barn som oppholder seg i konfliktområdene.

Trump vurderer sanksjoner

Samtidig skriver USAs president Donald Trump nå på Twitter at han drøfter muligheten for å innføre strenge sanksjoner mot Tyrkia med både republikanere og demokrater i Kongressen.

– Finansdepartementet står klar, ytterligere lovgiving kan bli etterspurt, skriver Trump, som sier det er bred enighet om sanksjoner.

Samtidig har presidenten, ifølge USAs forsvarsminister Mark Esper, gitt ordre om at alle amerikanske soldater i Nord-Syria skal flyttes lenger sør i landet. Konflikten mellom tyrkiske styrker og amerikanskstøttede, syriskkurdiske krigere har blitt «uutholdelig» for USAs forsvar, fremholder Esper overfor TV-stasjonen CBS.

USA tror kurderne er i ferd med å inngå en avtale med den syriske hæren og med Russland for å muliggjøre et motangrep mot Tyrkia og protyrkiske, syriske militsgrupper, ifølge Esper.

Kamp om grensebyer

På bakken raser kampene videre i grenseområdene mellom Tyrkia og Syria.

Tyrkiske styrker og protyrkiske militsgrupper har tatt kontroll over den syriske grensebyen Tell Abyad, melder eksilgruppa SOHR. Byen er den største som tyrkiske styrker har tatt kontroll over i offensiven. Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder. 24 sivile skal ha blitt drept søndag, ifølge eksilgruppa.

SOHR sier at den syriske grensebyen Ras al-Ain nå er det eneste gjenværende målet for Tyrkia i den innledende fasen av offensiven.

Samtidig har tyrkiske styrker tatt kontroll over en strategisk viktig motorvei i Nord-Syria, opplyser landets forsvarsdepartement. Motorveien M4 går fra Aleppo i nordvest via en rekke kurdiskkontrollerte byer og helt til grensen til Irak i nordøst.