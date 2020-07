Twitter-kontoene til blant annet Obama, Biden og Musk rammet av dataangrep

Twitter-kontoene til blant annet tidligere president Barack Obama, Joe Biden og Elon Musk ble onsdag hacket i det som tilsynelatende var en bitcoin-svindel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kontoene til tidligere president Barack Obama og tidligere visepresident, nå presidentkandidat, Joe Biden er blant kontoene på Twitter som ble rammet i svindelforsøket. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Dataangrepet, som skjedde onsdag ettermiddag amerikansk tid, besto av falske Twitter-meldinger som ble lagt ut på kontoene til en rekke profilerte personer i USA.

Blant de rammede var både Barack Obama, Joe Biden, Michael Bloomberg og flere andre teknologimilliardærer, som Tesla-sjef Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates og Amazon-sjef Jeff Bezos.

I de falske meldingene sto det at personene bak de rammende kontoene ville donere bitcoin til en verdi av 2.000 dollar for hver bitcoin verdt 1.000 dollar som ble sendt til en spesifikk bitcoin-adresse.

Lovte bitcoin-belønning

– God onsdag! Jeg gir tilbake bitcoin til alle mine følgere. For alle innbetalinger til Bitcoin-adressen nedenfor, sender jeg tilbake det dobbelte. Du sender 0,1 BTC, jeg sender 0,2 BTC tilbake, lød det i meldingen som var lagt ut i Elon Musks navn.

Meldingen understreket også at «tilbudet» kun varte i 30 minutter. Også selskapene Apple og Uber, samt artisten Kanye West og realitystjernen Kim Kardashian ble rammet av svindelforsøket.

Innen få timer hadde nærmere 300 personer falt for svindelforsøket og bitcoin til en verdi av over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen, skriver The New York Times.

– Koordinert angrep

Twitter bekrefter at selskapet jobber med å løse det som omtales som en «sikkerhetshendelse». De rammede kontoene ble stengt og vil bli gjenopprettet først når Twitter er sikker på at det er trygt.

I en oppdatering natt til torsdag skriver selskapet at det mistenker et koordinert angrep.

– Vi har avdekket det vi mener er et koordinert og sosialt manipulerende angrep av personer som målrettet og vellykket utpekte noen av våre ansatte med tilgang til interne systemer og verktøy, skriver selskapet i en melding.

– Det er en tøff dag for oss i Twitter. Vi føler oss alle forferdet over at dette kunne skje. Vi diagnostiserer og vil dele alt vi kan når vi har en bredere forståelse av hva som skjedde, sier Twitter-sjef Jack Dorsey.