Nord-Korea sendte opp to nye raketter

For fjerde gang på en måned avfyrte Nord-Korea sent lørdag kveld to nye raketter fra østkysten av landet.

Publisert: Publisert: I går 22:41

NTB-AFP

Ifølge Sør-Koreas forsvar var oppskytingen trolig to mellomdistanseraketter som ble sendt ut fra den nordkoreanske byen Wonsan og ut over Japanhavet.

– Slik militær aktivitet av Nord-Korea er fullstendig upassende når hele verden strever med å håndtere utbruddet av covid-19, sa Nord-Koreas stabsledelse i en uttalelse.

Ifølge Japans forsvarsminister falt de to rakettene ned i havet ikke langt fra landets farvann og like ved Japans økonomiske sone.

Nord-Korea hadde søndag morgen ikke avgitt noen uttalelse eller erklæring i forbindelse med oppskytingen.