WHO-sjef: Pandemi er en svært reell trussel

WHO mener det er en reell mulighet for at koronautbruddet kan bli en pandemi.

NTB-AFP

Det opplyste Verdens helseorganisasjons sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på sin pressekonferanse mandag.

Samtidig opplyste han at 70 prosent av dem som har blitt smittet i Kina, nå har kommet seg.