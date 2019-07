Tysk Sea-Watch-kaptein slippes fri

Hun ble lørdag pågrepet av italiensk politi, etter at hun trosset italienske myndigheter ved å legge til kai med rundt 40 migranter om bord.

Redningsbåten Sea-Watch 3 plukket den 12. juni opp over 50 migranter og flyktninger fra en oppblåsbar båt utenfor Libyas kyst. Flere av disse fikk siden komme i land av medisinske årsaker, men rundt 40 av dem var på båten i over to uker.

Rackete sier at hun bestemte seg for å tvinge båten til kai ettersom menneskene om bord ble mer og mer desperate, og hun fryktet at noen av dem ville ta sitt eget liv ved å hoppe i sjøen.

Mandag møtte Rackete i retten på Sicilia, hvor en domstol skulle ta stilling til om den 31 år gamle kapteinen fremdeles skulle holdes i husarrest. Avgjørelsen ble noen timer etter rettsmøtet utsatt til tirsdag.

Hun var tiltalt for å ha medvirket til menneskesmugling, og for å ha kjørt inn i en politibåt som skal ha forsøkt å sperre veien for redningsbåten.