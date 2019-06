Mueller vitner for justiskomiteen 17. juli

Mueller har vært motvillig til å vitne offentlig i den pågående høringen som demokratene i Kongressen har tatt initiativ til. Mueller er blitt stevnet og onsdag kveld bekreftet den demokratiske lederen Jerrold Nadler i justiskomiteen og lederen for etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, at Mueller likevel vil stille for justiskomiteen.

Datoen for hans vitnemål er satt til 17. juli.

Forhandlingene mellom de to lederne og Mueller skal ha pågått i to måneder. I et brev skrev de til granskeren at «Amerikanerne fortjener å høre om etterforskningen og konklusjonene i saken direkte fra deg.

Muellers sluttrapport inneholdt ingen siktelse eller tiltale mot Trump. Spesialetterforskeren viste til justisdepartementets føringer og overlot til Kongressen å avgjøre om presidenten har begått en forbrytelse som kan rettsforfølges.