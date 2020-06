Demonstranter går løs på europeisk kolonihistorie

BRUSSEL: Demonstranter retter søkelyset mot Europas kolonihistorie. I Belgia har monumenter over kong Leopold II kommet under angrep, og i Bristol kastet demonstranter en statue av en slavehandler på sjøen.

– Edward Colston drev slavehandel og var en skamplett på den britiske historien, sier Simbarasha Tongogara foran fundamentet til statuen demonstrantene har revet ned og kastet på sjøen. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/Scanpix

Drapet på 46 år gamle George Floyd 25. mai i Minneapolis har ført til sinne, frustrasjon og demonstrasjoner langt utenfor USAs grenser. I hvert land blir det amerikanske politidrapet knyttet opp mot lokale forhold. I Belgia blir den generelle kampen mot rasisme blandet med oppgjøret med landets blodige fortid som koloniherre.

Symbolet på denne fortiden er kong Leopold II (1835-1909), som koloniserte Kongo for å understøtte Belgias industrielle himmelfart. Inntektene fra Kongos gummi og elfenben finansierte imponerende byggverk over hele Belgia, og kong Leopold II er blitt hedret med statuer flere steder i landet.

Ved en demonstrasjon til støtte for den amerikanske Black Lives Matter-bevegelsen i Brussel søndag, hvor rundt 10.000 personer deltok, klatret en gruppe demonstranter opp på en statue av Leopold II med et kongolesisk flagg i hendene. På sokkelen hadde noen tagget «morder» og malt en svart, knyttet neve.

En statue av kong Leopold II er nå fjernet i den belgiske havnebyen Antwerpen, bare dager etter at antirasistiske demonstranter helte maling på den.

Statuer av kongen som regjerte fra 1865 til 1909, har igjen vært mål for protester, aktivisme og hærverk. Fra 1885 var han også enehersker over det som i dag er Kongo. Kolonien var kongens personlige eiendom, men ble styrt så brutalt at den belgiske staten overtok i 1908.

EU toner ned problemene

EU-kommisjonen har sin base i den belgiske hovedstaden, og har naturligvis også blitt nødt til å forholde seg til de folkelige protestene i kjølvannet av drapet i Minneapolis.

I forrige uke sa migrasjonskommissær Margaritis Schinas at det er vanskelig å sammenligne amerikanske og europeiske forhold, da man ikke har samme problemer med systematisk «politibrutalitet eller raseproblemer» i EU. Samtidig sa kommissæren at EU behandler minoriteter godt, og at EU er «verdensmester» i menneskerettigheter.

Bemerkningene har imidlertid ført til at kritikere har reist seg fra benkene sine. For hvor er verdensmesteren i menneskerettigheter når det gjelder druknede migranter i Middelhavet og hardhendt kontroll av unionens ytre grenser? Og hvordan stemmer utsagnet om fraværende politibrutalitet og raseproblemer overens med konkrete europeiske saker om det samme?

I flere medlemsland, deriblant Frankrike og Belgia, har den nye protestbølgen ført til debatt om nylige saker om politivold mot svarte innbyggere.

Slavehandler druknet

I Bristol i England har slavehandleren Edward Colston speidet utover byen fra sin pidestall siden 1895. Bronsestatuen på Colston Avenue har lenge vært en torn i øyet på mange av byens innbyggere, og en underskriftskampanje med over 11.000 signaturer har forlangt at statuen fjernes. Søndag tok en gruppe demonstranter saken i egne hender, og veltet statuen av slavehandleren. Statuen ble rullet ned til havnen og kastet på sjøen.

Innenriksminister Priti Patel er rasende over hærverket.

– Jeg synes det er skammelig. Det er et eksempel på urolighetene som faktisk leder oppmerksomheten vekk fra selve saken som har fått folk til å demonstrere, sier hun til Sky News.

Av taktiske hensyn lot Bristols politi statueveltingen finne sted, for ikke å forverre urolighetene, og den lokale politisjefen uttrykte søndag forståelse for hvorfor statuen var et så følsomt historisk symbol. Mellom 1672 og 1689 handlet Edward Colstons firma med omkring 100.000 slaver fra Vest-Afrika.

