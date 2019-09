Corbyn vil stemme for nyvalg med brexit-utsettelse

Fakta: Det britiske parlamentet Består av to kamre: Underhuset (House of Commons) og Overhuset (House of Lords). Lovforslag må vedtas i begge kamrene før de går til dronningen for formell godkjenning. Underhuset består av 650 representanter valgt fra enmannskretser i hele Storbritannia – England, Skottland, Wales og Nord-Irland. For å få flertall trengs det i utgangspunktet 326 stemmer. I praksis er tallet 320, fordi sju representanter fra det irske, republikanske partiet Sinn Féin av prinsipp ikke møter i London. I tillegg stemmer de fire medlemmene av representantskapet bare ved stemmelikhet. De konservative har for tiden 311 representanter, inkludert én visepresident som altså ikke stemmer. Sammen med det nordirske støttepartiet DUP har de 320 stemmer og knappest mulig flertall. Overhuset består av geistlige og adelige og har 775 medlemmer. 236 er konservative, 178 tilhører Labour og 95 er liberaldemokrater. I tillegg er det 183 såkalte crossbenchers, representanter uten partitilhørighet. I motsetning til Underhuset, har Overhuset ingen tidsbegrensninger for sine debatter. Det er dermed mulig å trenere en sak ved hjelp av filibustertaler, der den representant snakker uavbrutt for å hale ut tiden og utsette eller unngå en avstemning.

Samme dag som Parlamentet samles igjen, jobber Labour-lederen fortsatt med strategien for hvordan en hard brexit kan unngås. Det siste er å forsøke å koble et mulig nyvalg til en utsettelse av brexit, ifølge The Suns politiske redaktør Tom Newton Dunn.

– Interessant. En høytstående Labour-kilde nær Corbyn sier at han fortsatt vil at hans parlamentarikere skal stemme for nyvalg 14. oktober, men med en «mekanisme» for å tvinge en utsettelse av brexit og hindre en no deal-utmelding, skriver Dunn på Twitter.

– Er det i det hele tatt mulig, spør han rett etterpå.

Corbyn har lenge snakket varmt for et nyvalg, men flere av hans partifeller er skeptiske til å gå inn for et valg før de har sikret seg mot en hard brexit. Ifølge Daily Mirrors politiske redaktør Pippa Crerar gjelder det titalls Labour-representanter i Parlamentet.

Dersom statsminister Boris Johnson foreslår nyvalg, trenger han støtte fra to tredeler i Underhuset. Det betyr at han trenger å få med seg rundt 100 av Labours 247 representanter.