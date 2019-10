Patolog sier Epsteins skader kan tyde på drap

Patologen Michael Baden sier at skadene som ble kartlagt i obduksjonen av Epstein, er «ekstremt uvanlige» for selvmord ved henging. Det er blitt kjent at Epstein ble funnet hengende i et laken inne på sin fengselscelle.

– Det er bevis som peker mot drap, som burde bli etterforsket, for å få kartlagt om det er eller ikke er drap, sa Baden onsdag i et intervju med Fox News.

Baden, som var sjef for rettsmedisinske myndigheter i New York sent på 70-tallet, sier han aldri før har sett den typen brudd Epstein fikk i nakken gjennom 50 år med undersøkelser av dødsfall. Han tar imidlertid forbehold om at funnene ikke er utvetydige.

New Yorks nåværende rettsmedinsjef Barbara Sampson, som var den som fastslo at Epstein tok sitt eget liv, avviser Badens påstander blankt.

– Jeg står støtt bak vår konklusjon om årsak og metode for Epsteins dødsfall, sier Baden.

Den føderale fengselsetaten sa raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv. Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

Andre eksperter har trukket fram at skader på det aktuelle nakkebeinet faktisk kan finne sted ved henging, og at slike skader er vanligere hos eldre mennesker. Epstein var 66 år gammel.