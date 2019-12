Irak advarer USA etter luftangrep

Iraks regjering advarer USA om at forholdet mellom de to landene står på spill etter søndagens luftangrep mot en Iran-støttet irakisk milits.

Talsmann Mohammed Mohieh for den Iran-støttede militsen Kataeb Hizbollah (Hizbollah-brigadene). Foto: Foto: Nasser Nasser / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Fra venstre: Utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Mark Milley orienterte pressen ved president Donald Trumps gods i Mar-a-Lago søndag om luftangrepene i Irak og Syria. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Hovedkvarteret til Kataeb Hizbollah ligger i ruiner etter det amerikanske luftangrepet i Qaim i Irak. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Amerikanske militærfly bombet søndag kveld en rekke baser tilhørende Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah) i Irak og nabolandet Syria. Minst 25 personer ble drept.

Militsen regnes blant de mest radikale fraksjonene i Hashed al-Shaabi, en mektig paramilitær organisasjon i Irak bestående av en rekke militser som får iransk støtte.

– 25 er drept og 51 såret, deriblant kommandanter og krigere, og tallet kan stige, heter det fra Hashed al-Shaabi mandag.

Kan få konsekvenser for forholdet

Iraks nasjonale sikkerhetsråd betegner både angrepene søndag og flere andre amerikanske angrep den siste tiden som en krenkelse av Iraks suverenitet.

– De amerikanske styrkene handlet ut ifra sine politiske prioriteringer, ikke irakernes, heter det i en uttalelse fra Iraks regjering, som advarer om at angrepene kan få følger for forholdet til Washington.

Søndagens angrep «tvinger Irak til å vurdere sine relasjoner og sine sikkerhetsmessige, politiske og juridiske rammer for å beskytte sin suverenitet», heter det i en uttalelse fra Iraks regjering.

Forsvarsminister Mark Esper kaller angrepene vellykket og utelukker ikke flere angrep mot iranskstøttede militser.

Krever at soldater må reise hjem

Amerikanske kilder hevder nå overfor nyhetsbyrået AFP at pro-iranske væpnede grupper utgjør en større trussel enn IS, hvis frammarsj fikk USA til å sende flere soldater til Irak.

Deler av Iraks politiske elite ser på sin side de 5.200 amerikanske soldatene i landet som en trussel, og søndagens luftangrep har ført til nye krav om at de må reise hjem.

Fungerende statsminister Abel Abdel Mahdis militære talsmann sa mandag at statsministeren ba Esper om å avblåse angrepene da den amerikanske forsvarsministeren ringte ham en halvtime på forhånd for å orientere ham om planene.

Frykter iransk-amerikansk slagmark

De amerikanske soldatene er i Irak på invitasjon fra regjeringen i Bagdad, og deres oppdrag er å bistå sine allierte i kampen mot IS.

Men irakiske ledere frykter i økende grad at landet deres skal forvandles til en slagmark i konflikten mellom Teheran og Washington. Myndighetene sliter allerede med voldsomme demonstrasjoner fra folk som er lei av korrupsjon og Irans enorme politiske innflytelse i Irak.

Masseprotestene i Irak tvang i forrige måned Abdel Mahdi til å gå av, men han sitter inntil videre som leder av et forretningsministerium.

Amerikaner drept

Den irakiske militsen som var mål for angrepene fem steder i Irak og Syria, anklages for å stå bak et rakettangrep mot en irakisk base i Kirkuk der en sivil amerikansk kontraktør ble drept fredag. Hizbollah-brigadene benekter å ha avfyrt rakettene.

Den irakiske militsen, som ikke må forveksles med den libanesiske Hizbollah-militsen, lover å gjengjelde de amerikanske angrepene. – Vi har ikke noe annet alternativ i dag enn konfrontasjon, og det er ingenting som kan hindre oss i å svare på denne forbrytelsen, heter det i en uttalelse fra Hizbollah-brigadene.

Iran og Russland fordømmer

Forholdet mellom USA og Iran har blitt kraftig forverret siden Donald Trump trakk USA ut av en internasjonale atomavtalen og innførte strenge sanksjoner.

Også Russland fordømmer angrepene og anmoder begge parter om tilbakeholdenhet.

– Vi vurderer slike handlinger som uakseptable og kontraproduktive. Vi ber alle parter avstå fra flere handlinger som kan føre til en sterk destabilisering av den forsvarspolitiske situasjonen i Irak, Syria og nabolandene, skriver Russlands utenriksdepartement i en uttalelse mandag.

