En britisk regjeringskilde opplyser at May ikke vil komme med noen uttalelse i løpet av kvelden, melder nyhetsbyrået Reuters.

Britiske medier melder at det er holdt et møte i den inflytelsesrike 1922-komiteen i det konservative partiet. Her skal muligheten for en regelendring som åpner for et nytt, internt mistillitsforslag mot May ha blitt drøftet.

Mediene er fulle av rykter om at statsministeren snart vil gå av på grunn av motstanden mot hennes siste brexitplan.

Planen ble lagt fram av May tirsdag, og skal opp til avstemning i Underhuset i begynnelsen av juni. Forslagene inneholder innrømmelser til både EU-tilhengere og brexit-tilhengere. Blant annet foreslår hun at Underhuset får anledning til å stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit - forutsatt at de folkevalgte først sier ja til planen.

Motstand fra flere hold

Mays forslag har imidlertid vakt harme både i Mays eget konservative parti og i opposisjonspartiet Labour.

Flere regjeringsmeldemmer, blant dem innenriksminister Sajid Javid, ba om møte med May. Javid ønsker ifølge BBC at May skal droppe løftet om at Parlamentet skal få stemme over en ny folkeavstemning. Også utenriksminister Jeremy Hunt har bedt om et møte med May.

Stadig flere av Mays partifeller sier at May bør gå av, ifølge BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Men det er også de som mener at hun bør presse gjennom en avstemning i Parlamentet om den reviderte brexitplanen. I så fall vil det bli fjerde gang at de folkevalgte stemmer over en brexitplan etter forhandlingene med EU. De tre første gangene har planene blitt nedstemt, noe som har ført til at Storbritannias uttredelse av EU er blitt utsatt.

Flere ville møte May

Tidligere onsdag ble det også meldt at Skottland-minister David Mundell hadde bedt om et hastemøte med May, etter sigende for å diskutere hennes framtid. Samtidig ville en delegasjon med brexitforkjempere i regjeringen møte henne, ifølge politisk korrespondent Paul Brand i TV-stasjonen ITV på Twitter.

Det var i tillegg planlagt et internt partimøte i torypartiet der Mays framtid var ventet å bli tema.

Kuenssberg skriver på Twitter at enkelte kilder i regjeringen sier de ikke tror at May vil bli sittende som statsminister lenger enn til mandag, men at andre er uenige. Like etter klokka 19 onsdag kveld skrev hun at May så ut til å ha forlatt statsministerboligen i Downing Street.