Lemlestet kvinnelik funnet i sjøen utenfor København

Etterforskningsleder Jens Møller bekrefter mandag kveld under en pressekonferanse i København at et kvinnelik var funnet i sjøen sørvest for øya Amager.

Liket var uten hode, armer og bein, og det er derfor altfor tidlig å si om det er snakk om Kim Wall, understreket Møller.

– Liket har ligget i vannet en tid. Dette er ikke en som har falt i vannet i dag, sa han.

Ifølge Møller er det for tidlig å si noe om alderen til den døde kvinnen. Politiet vil nå forsøke å identifisere henne ved hjelp av DNA, noe som kan ta tid.

Et foreløpig resultat fra obduksjonen kan imidlertid være klart alt tirsdag, opplyste Møller.

Forsvant

Wall forsvant for halvannen uke siden under en tur i ubåten til danske Peter Madsen.

Den svenske journalisten skulle lage en reportasje om Madsen og hans selvbygde ubåt og ble med på en tur i fartøyet i Øresund torsdag kveld. Da hun ikke kom tilbake som planlagt, varslet kjæresten hennes dansk politi.

En leteaksjon ble innledet, og neste formiddag ble ubåten funnet i Køge Bugt. Den var da i ferd med å synke og Madsen ble reddet opp av sjøen.

Endret forklaring

Dansk politi pågrep Madsen og siktet ham for å ha drept Wall. Siktelsen lyder på uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

I avhør hevdet den eksentriske dansken først å ha satt den svenske kvinnen i land i København flere timer tidligere.

Senere endret han forklaring og sa at Wall døde i en ulykke om bord i ubåten og at han deretter dumpet liket i sjøen i Køge Bugt sør for København.

– Senket med vilje

Tekniske undersøkelser av ubåten har ifølge dansk politi vist at den ble senket med vilje, men det er ikke kjent hvilke eventuelle spor som for øvrig er funnet om bord.

Mandag ettermiddag oppdaget en dansk syklist det han mente var et kvinnelik i sjøen sørvest for øya Amager i Øresund, og varslet straks dansk politi.

Noen timer senere bekreftet politiet at det var torsoen av en kvinne som ble funnet i sjøen. Letingen etter hodet, armene og beina til den døde, fortsetter, både ved hjelp av dykkere og sonar.

Fakta: Ubåtsaken i Danmark Den 17,8 meter lange og 40 tonn tunge hjemmelagde ubåten UC3 Nautilus forliste 11. august i Øresund.

Ubåten forlot havnen 10. august, med to personer om bord – eieren, den danske oppfinneren Peter Madsen, og den svenske journalisten Kim Wall.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag formiddag. Madsen ble reddet opp av sjøen idet fartøyet var i ferd med å gå ned. Han forklarte at han hadde satt den svenske kvinnen i land flere timer tidligere.

Etter at han kom i land, ble Madsen pågrepet. Han er nå siktet for uaktsomt drap på Wall under særdeles skjerpende omstendigheter.

Natt til søndag 13. august ble ubåten hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet inne i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser at ubåten ble senket med vilje.

Madsen har nå forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og at han har lempet henne over bord ett eller annet sted i Køge Bugt sør for København.