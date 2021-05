Åtte skutt og drept på russisk skole – kun én angriper

En lærer og sju elever er drept i skyting på en skole i Kazan, ifølge regionens guvernør. Myndighetene sier 19-åringen som er pågrepet, var alene om angrepet.

Stort oppbud av politi og ambulanser etter angrepet på skole 175 i Kazan tirsdag. En lærer og flere elever ble drept før gjerningsmannen ble pågrepet. Foto: Roman Krutsjinin / AP

NTB-TT-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bevæpnede politifolk ble satt til å vokte skoleporten etter tirsdagens angrep i Kazan. Foto: AP

Guvernør Rustam Minnikhanov i Tatarstan sier fire gutter og tre jenter som alle gikk i åttende klasse, ble drept i angrepet tirsdag. Tidligere meldte russiske medier at minst elleve personer var drept. 21 personer er på sykehus med skader etter angrepet, opplyser tjenestemenn. Flere av dem skal være kritisk skadd.

Flere elever skal ha flyktet i panikk gjennom vinduene på skole 175 øst i byen under angrepet. En video viser to elever som hopper fra det fire etasjer høye skolebygget.

Det kom også tidlig meldinger om at det var to gjerningsmenn, og at en av dem ble drept etter at den andre var pågrepet. I ettertid avviser innenriksdepartementet dette og sier at en tenåring som ble pågrepet på stedet, handlet alene.

– En terrorist er pågrepet, han er 19 år gammel. Det er ikke påvist noen medskyldige, sier Minnikhanov etter å ha besøkt skolen.

Kazan er Russlands femte største by og ligger drøyt 700 kilometer øst for Moskva, ved elven Volga.

President Vladimir Putin har beordret en gjennomgang av Russlands våpenlover og bedt om en ny forskrift for på regulere hvilke våpen privatpersoner kan eie, sier Kreml-talsmann Dmitirij Peskov.

Skoleskytinger er forholdsvis sjeldne i Russland.