Torsdag er Joe Biden med på EUs toppmøte

BRUSSEL: Det er bare en måned siden USAs president Joe Biden sist var på virtuelt besøk hos flere av EUs toppledere. Torsdag kveld, kvart på ni, er han med oss ​​igjen.

Nilas Heinskou

Elisabet Svane Europa-korrespondent, Politiken

Forholdet mellom USA og Europa må repareres etter fire år med Donald Trump, mener Biden. Det er 12 år siden sist en amerikansk president deltok på et EU-toppmøte. Da var det Barack Obama i 2009 som deltok på et uformelt toppmøte i Praha, da han likevel var i Europa for et G20-toppmøte og for et natomøte.

Hans etterfølger, Donald Trump, har aldri deltatt i EU-toppmøter. Joe Biden gjør det altså torsdag kveld, og det er mange temaer på bordet. Korona og vaksiner er naturlig nok en av de store sakene, og så står Kina på den felles agendaen.

Amerika først, for Biden

Når det gjelder vaksiner, holder USA på sitt, og her, som en EU-diplomat sier, er Biden like mye America First som Donald Trump var. Biden vil primært ha vaksiner for amerikanerne, og bruker lovgivning som vanligvis bare brukes i krigstid for å holde vaksinene for seg selv.

EU-kommisjonen opplyser at amerikanerne likevel tillater handel med vaksinekomponenter, og at det dermed er noe samarbeid. Når det gjelder Kina handler det om sanksjoner på grunn av menneskerettighetsbrudd som kineserne blir beskyldt for, i forhold til den muslimske minoriteten uigurene i Xinjiang-provinsen. Mandag vedtok EU og USA sammen med Canada og Storbritannia sanksjoner mot navngitte kinesiske tjenestemenn og organisasjoner, og svaret fra Kina kom raskt: En rekke motsanksjoner mot politikere, forskere og politiske komiteer.

Alt dette blir en del av samtalen torsdag kveld, men i et uformelt format. Diplomater i Brussel kaller det et elektronisk høflighetsbesøk.

– EU er USAs foretrukne partner

På det mer operasjonelle nivået besøkte USAs utenriksminister Antony Blinken EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, onsdag kveld. Her la de begge vekt på det nye, gode forholdet mellom USA og Europa.

Ursula von der Leyen, som konsekvent kalte Blinken Tony, sa at «USA er en viktig og verdsatt partner for EU», mens Blinken kvitterte med at «EU er USAs foretrukne partner».

De to partnerne har fortsatt mye opprydningsarbeid foran seg etter handelskrigen som Donald Trump satte i gang mot EU. Her har Joe Biden tatt de første skrittene for å avskaffe toll, og von der Leyen takket dem for det. Men, la hun til, «det er fortsatt mye å snakke om». Forskjellen fra før til nå er at partene snakker og møtes.

