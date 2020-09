Mange drept i flyangrep i Afghanistan

Afghanske regjeringsstyrker har utført flere flyangrep mot Taliban-stillinger, men ifølge lokale tjenestemenn og opprørerne ble minst 12 sivile drept.

Talibans delegasjon fotografert under åpningen av fredssamtalene med Afghanistans regjering i Doha 12. september. Foto: Hussein Sayed / AP / NTB

NTB-AFP

40 Taliban-krigere ble er drept i angrepene i den nordøstlige provinsen Kunduz lørdag, sier kilder i forsvarsdepartementet i Kabul til nyhetsbyrået Reuters.

Opprørsbevegelsen, som er i gang med fredssamtaler med regjeringen, sier 23 sivile ble drept, blant dem kvinner og barn. I en uttalelse gjengitt av AFP benekter Taliban at deres krigere ble rammet.

Luftangrepene skjedde rett før Afghanistans president igjen ba om våpenhvile.

Ofre til sykehus

Reuters siterer representanter for lokale myndigheter, som sier at minst 12 sivile ble drept og over 10 såret.

- Det første angrepet rammet Taliban-basen, men det andre førte til sivile ofre ettersom de hadde samlet seg på bombestedet, sier Fatima Aziz, som sitter i nasjonalforsamlingen for Kunduz.

Angrepene skjedde i Khan Abad-distriktet etter at Taliban-opprørerne gikk til angrep på hærens stillinger, ifølge departementet.

De bekrefter ikke at sivile er rammet, men sier de er klar over påstandene og skal starte en etterforskning.

Den lokale sykehusdirektøren Mohammad Naeem Mangal sier at tre drepte og tre sårede sivile er brakt til sykehuset.

Våpenhvile

President Ashraf Ghani tok lørdag nok en gang tok til orde for å innføre en humanitær våpenhvile.

– For å beskytte vårt folk, forhindre vold og terrorhandlinger og oppnå en verdig og varig fred, sa han.

Taliban har så langt ignorert slike oppfordringer. Men opprørerne har i oppkjøringen til fredssamtalene som ble åpnet i Qatar for en uke siden, ved to tilfeller kunngjort to ensidige våpenhviler.

Så langt har samtalene gått langsomt, og partene har fortsatt ikke blitt enige om en agenda for forhandlinger.