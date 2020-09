Dødstallet etter flystyrten i Ukraina stiger til 26

En av de to som overlevde da et ukrainsk militærfly styrtet fredag, døde på sykehus. Dermed har dødstallet etter ulykken steget til 26.

Et bilde hentet fra en film offentliggjort av det ukrainske krisedepartementet, viser et Antonov-fly i flammer etter en styrt i Kharkiv-provinsen fredag. 26 mistet livet i ulykken. Foto: AP / NTB

NTB

Et bilde tatt lørdag viser vraket av det ukrainske transportflyet som styrtet kvelden før. 26 omkom i ulykken, mens en overlevende er innlagt på sykehus. Foto: AP / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte ulykkesstedet i Kharkiv-provinsen lørdag. Det var et transportfly av typen Antonov An-26 som styrtet, med 20 unge soldater og en besetning på sju om bord.

Det brøt ut brann i vraket etter at flyet gikk ned under innflyging til militærflyplassen i Tsjuhujiv. Det tok en time før brannmannskaper klarte å slukke flammene.

Innledningsvis ble det bekreftet at 22 hadde mistet livet og at to hadde overlevd. Lørdag ble ytterligere tre funnet omkommet, og en av de to overlevende mistet livet på sykehus.

Zelenskyj erklærte lørdag sørgedag etter ulykken. Han lovet en rask etterforskning for å komme til bunns i årsaken til styrten.

Ifølge den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU var flyet ute på et treningsoppdrag, men de unge soldatene, som tilhørte luftforsvaret, satt ikke bak spakene. De byttet imidlertid på å observere instruktøren i cockpiten.

SBU opplyser at flygeren meldte om motorproblemer sju minutter før flyet traff bakken. Forsvarsdepartementet opplyser at flyet var bygget i 1977, men sier at det var i god stand.