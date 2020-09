Nye branner utløste ny flukt fra Moria

Tusenvis av asylsøkere er uten tak over hodet etter at Moria-leiren på Lesvos ble påtent i to omganger.

Asylsøkere på flukt fra Moria-leiren under de nye brannene onsdag kveld. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Onsdag kveld brøt det ut nye branner i leiren, der det fortsatt oppholdt seg tusenvis av asylsøkere tross brannen natten før. Igjen måtte beboere pakke sakene sine før de strømmet ut av leiren.

Psykolog Katrin Glatz Brubakk, som flere ganger har arbeidet i leiren for Leger Uten Grenser, sier til NTB at det trolig er frustrerte beboere som har startet brannene.

– Dette er resultatet av en feilslått og inhuman politikk over flere år. Hvis du stenger folk inne under slike betingelser, så vil det på ett eller annet tidspunkt smelle. Dette har vi advart om i lang tid, sier hun.

Asylsøkere sover ute etter brannen i leiren natt til onsdag. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Asylsøkere bærende på eiendeler idet de forlater Moria-leiren for andre gang på et døgn på grunn av brann. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Sammenstøt

Senere onsdag kveld ble det meldt at om lag 4.000 asylsøkere som forsøkte å ta seg til havnen i Mytilini for å komme om bord på ferjer til fastlandet, kastet stein på politiet som sperret veien.

Politistyrkene svarte med tåregass, men det er ikke kommet meldinger om pågripelser eller skader. Politiet har også sagt at enkelte tente på jorder ved området der sammenstøtene fant sted.

Hellas' migrasjonsminister Notis Mitarakis har opplyst at ingen mistet livet eller ble alvorlig skadd i brannen som brøt ut i leiren natt til onsdag, ifølge avisen Kathimerini.

Leiren har huset i underkant av 13.000 mennesker, som nå skal innkvarteres i en ferje, to marinefartøy og i 3.500 telt, opplyste han på en pressekonferanse på Lesvos.

Passasjerferja er ventet å ankomme onsdag kveld, mens de to marinefartøyene kommer torsdag. 408 enslige mindreårige asylsøkere skal overføres til fastlandet og innkvarteres i en leir nord i landet.

Mye av Moria-leiren er utbrent. Onsdag kveld rammet nok en brann. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

– Erstattes av lukket leir

Ifølge ministeren kommer Moria-leiren ikke til å bli gjenoppbygd. I stedet skal den erstattes av en lukket leir, men det er uklart når dette vil skje og hvem som eventuelt skal innkvarteres der.

Mitarakis antyder at brannen kan ha blitt startet av misfornøyde beboere i protest mot at de ble stengt inne i leiren og satt i karantene etter at flere personer testet positivt for koronaviruset.

I helgen ble de første koronatilfellene oppdaget i leiren, og tirsdag hadde 35 beboere testet positivt. Det var iverksatt et storstilt program for å smittesporing og isolering av smittede, samtidig som leiren ble stengt slik at ingen kunne gå ut og inn bortsett fra sikkerhetspersonell.

Onsdag hadde myndighetene kun greid å spore opp åtte av de 35 smittede.

Hellas har i årevis tryglet andre europeiske land om å ta imot noen av asylsøkerne fra den overfylte Moria-leiren på øya Lesvos. Natt til onsdag gikk store deler av leiren opp i flammer. Foto: AP / NTB scanpix

Moria-leiren på den greske øya Lesvos ble opprinnelig bygd for å huse 2.750 asylsøkere, men har huset over 12.500. Forholdene i leiren har ifølge hjelpearbeidere lenge vært uholdbare, og natt til onsdag ble leiren rasert i en brann som skal ha vært påsatt. Foto: AP / NTB scanpix

Mange advarsler

Hjelpearbeidere har lenge advart mot de elendige forholdene i leiren, som opprinnelig ble bygd for 2.750 asylsøkere, men som nå huset over 12.500.

Leiren har blitt et symbol på EUs og europeiske lands manglende evne og vilje til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser til å gi mennesker på flukt fra krig og forfølgelse en human behandling.

Greske myndigheter, som forgjeves har tryglet andre land om å ta imot noen av asylsøkerne i Moria-leiren, forsøker nå å finne tak over hodet til de mange tusen som levde i telt og såkalte isoboks-konteinere i leiren.

Greske myndigheter hadde fra før erklært fire måneders unntakstilstand på øya Lesvos, der det har vært økende konflikt mellom asylsøkere og de rundt 85.000 innbyggerne den siste tiden.

– Situasjonen i Moria kan ikke fortsette, for dette er både et spørsmål om folkehelse, medmenneskelighet og nasjonal sikkerhet, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Flyktninger og migranter kommer seg unna enda en brann i Moria-leiren på Lesvos onsdag kveld. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Dramatisk flukt

Bildene fra nattens brann i leiren er dramatiske og viser livredde asylsøkere på flukt fra brennende telt. Det kom også til sammenstøt mellom asylsøkere, politi og brannmannskaper, men det er ikke meldt om alvorlige skader.

Politiet har satt opp sperringer langs veien som passerer leiren for å hindre at asylsøkerne tar seg vekk fra området. Ingen får lov til å komme inn i havnebyen Mytilini, som ligger noen kilometer unna.

EU inngikk i 2016 en avtale med Tyrkia, som lovet å bremse strømmen av mennesker til de greske øyene, mange av dem krigsflyktninger fra Syria.

De som lyktes med å ta seg til Hellas, er plassert i leirer som Moria i påvente av å få sine asylsøknader behandlet, eller på å bli deportert tilbake til Tyrkia.

Selv om avtalen reduserte flyktningstrømmen kraftig, har asylsøknadene hopet seg opp. Stadig flere som er på flukt, har måttet tilbringe de siste årene under uholdbare forhold i de greske leirene.

Norge åpner for å ta imot 50 syriske asylsøkere, men det er uklart om disse skal hentes fra Moria-leiren som gikk opp i flammer natt til onsdag. Foto: AP / NTB scanpix

– På høy tid

Andre europeiske land, blant dem Norge, har vært lite villige til å komme Hellas til unnsetning og fordele asylsøkerne seg imellom.

– Det er på høy tid at EU-land samarbeider med Hellas om straks å relokere flyktninger og asylsøkere, ikke bare til det greske fastlandet, men også til andre EU-land, sier hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee i en uttalelse.

Den norske regjeringen, som har vært under hard Moria-kritikk fra opposisjonen og hjelpeorganisasjoner i saken, åpnet onsdag døra på gløtt.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste at Norge vil ta imot 50 syriske asylsøkere fra Hellas, men det er uklart om disse skal hentes fra Moria-leiren.