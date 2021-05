Kina anklager Biden for politisk spill om virus

President Joe Biden har beordret ny gransking av koronavirusets opphav. Kina reagerer sterkt og hevder at han driver et politisk spill.

President Joe Biden har pustet nytt liv i teorien om at koronaviruset ved et uhell spredte seg fra et kinesisk laboratorium. Foto: AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Biden ba onsdag amerikansk etterretning om å doble innsatsen for å komme til bunns i hvordan koronaviruset oppsto. Han vil ha en rapport i løpet av tre måneder og ba også Kina bistå.

Bakgrunnen er en sak i avisa Wall Street Journal, der det med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport blåses nytt liv i spekulasjoner om at viruset ved et uhell spredte seg fra et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.

Kina kaller påstanden «totalt usann» og viser til at en ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har besøkt byen og konkludert med at denne teorien er «svært usannsynlig».

Flaggermus

WHOs eksperter konkluderte derimot med at viruset sannsynligvis stammet fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker via et annet dyr, kanskje skjelldyr.

Reaksjonene på Bidens beslutning om å beordre ny gransking vekker sterke reaksjoner i Beijing.

– USA bryr seg ikke om fakta og sannhet, og de er heller ikke interessert i seriøs sporing av opprinnelse, sier en talsmann for kinesisk UD.

Sporing

Zhao Lijian ber USA slippe granskere inn på sine egne laboratorier, blant dem Naval Medical Research Center’s Biological Defense Research Directorate ved Fort Detrick i Maryland.

– USA hevder at de ønsker at Kina deltar i en omfattende, åpen og bevis-basert internasjonal gransking. Vi ber USA om å gjøre det samme som Kina har gjort, og straks samarbeide med WHO om sporing på vitenskapelig vis, sier Zhao.