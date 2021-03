Kina roser møte med USA

Høynivåmøtet mellom USA og Kina i Anchorage i Alaska var konstruktivt og ærlig, heter det i en kommentar fra det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Møtet i Anchorage i Alaska var det første høynivåmøtet med Kina etter at Joe Biden overtok presidentembetet i USA. USAs utenriksminister Antony Blinken og Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møtte det kinesiske kommunistpartiets øverste utenrikspolitiske leder Yang Jiechi og Kinas utenriksminister Wang Yi, som teknisk sett er underordnet Yang. Foto: Frederic J. Brown / pool via AP / NTB

Til tross for at møtets start var preget av utveksling av anklager mot hverandre foran kameraene, var det første høynivåmøtet mellom Beijing og Washington under Biden-administrasjonen «oppriktig, grundig og konstruktivt», ifølge Xinhua.

– Begge parter ga uttrykk for sin villighet til å styrke samarbeidet, eller samarbeide innen visse områder, heter det videre i Xinhuas oppsummering av møtet.

Etter det to dager lange møtet kunngjorde Kina lørdag at de to landene skal samarbeide om klima og enkelte andre saker.

Partene er i konflikt om en lang rekke andre temaer, fra handel til situasjonen i Tibet, Xinjiang og Hongkong, samt Taiwan.