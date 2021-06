Bill Cosby løslatt fra fengsel

Den øverste domstolen i delstaten Pennsylvania har omgjort en overgrepsdom mot Bill Cosby. Han ble løslatt fra fengsel onsdag.

TV-personligheten Bill Cosby ble sluppet fri fra fengsel etter at en domstol omgjorde en overgrepsdom. Foto: Matt Slocum, AP / NTB

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum og Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Sikkerhetspersonell står utenfor fengselet i Collegeville i Pennsylvania onsdag i påvente av Bill Cosbys løslatelse. Foto: Matt Slocum, AP / NTB

83 år gamle Bill Cosby sonet tre år av en overgrepsdom ved et fengsel utenfor Philadelphia før han ble løslatt onsdag. Foto: Matt Slocum, AP / NTB

83 år gamle Cosby har allerede sonet nesten tre år i fengsel. Onsdag kveld klokken 20.30 norsk tid ble han sluppet ut fra et fengsel i Collegeville utenfor Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

Komikeren ble i 2018 dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004. Han har ved flere anledninger forsøkt å få saken behandlet på nytt. Han tapte en ankesak i 2019.

Så sent som i mai forsøkte komikeren å slippe ut av fengsel på prøvetid, men forespørselen ble avslått av retten i Pennsylvania.

Brøt lovnad

En tidligere aktor hadde inngått en avtale med Cosby. Den gikk ut på at Cosby ikke ville bli straffeforfulgt i andre saker for ting han sa i avhør i en sivil rettssak mot ham. Dette for at han skulle kunne snakke fritt. Likevel ble vitnemålet hans brukt og spilte en viktig rolle i den kriminelle straffesaken.

I rettsavgjørelsen heter det at nåværende statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjørelsen om å pågripe Cosby, var forpliktet til å holde seg til sin forgjengers løfte.

Høyesterett så seg derfor nødt til å omgjøre dommen, opplyser de i rettsdokumenter.

– Det er det eneste middelet som samsvarer med samfunnets rimelige forventninger til dets valgte påtalemyndighet og vårt strafferettssystem, skriver de.

60 kvinner

83 år gamle Cosby var lenge en høyt elsket komiker og TV-stjerne. De senere årene er det blitt rettet en rekke anklager om seksuelle overgrep mot ham.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet.

Cosby har nektet for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mente under rettssaken i 2018 at han er utsatt for en heksejakt.

Selv om Cosby er anklaget for en rekke overgrep, var han kun straffedømt i den ene saken.

