Biden frykter 200.000 daglige koronatilfeller: – Jeg er klar til å ta opp kampen fra dag én

Joe Biden talte til nasjonen fredag. Foto: Carolyn Kaster/AP/NTB

Joe Biden sa i en tale til nasjonen fredag kveld at tallene viser at han vil vinne valget, og at han allerede er i gang med å forberede seg på å ta over.