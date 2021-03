Johnson & Johnson-vaksine får grønt lys av EUs legemiddeltilsyn

EUs legemiddeltilsyn (EMA) anbefaler som ventet at Johnson & Johnsons covid-19-vaksine godkjennes for bruk i EU og Norge.

Johnson & Johnsons covid-19-vaksine fikk tommelen opp fra EMA torsdag ettermiddag. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

NTB

EMA opplyser om anbefalingen på Twitter onsdag.

Vaksinen er den fjerde som godkjennes i EU. Fra før er vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca tatt i bruk. Mens disse tre gis i to doser, gis Johnson & Johnsons vaksine i én dose.

Kliniske tester har vist at den nye vaksinen kan være opptil 72 prosent effektiv, skriver New York Times.

Etter anbefalingen fra EMA er det EU-kommisjonen som formelt skal gi det som kalles en betinget markedsgodkjenning. Det betyr at man kan begynne å distribuere vaksinen og gi den til personer i EU og Norge.

EU har inngått en avtale om å få levert 200 millioner doser i år. De første 55 millioner dosene skal komme i andre kvartal, men produsenten varslet denne uken at forsyningsproblemer kan gjøre det vanskelig å oppnå dette innen utgangen av juni.

Ifølge Reuters sa en høyt plassert EU-kilde at produsenten ikke mener det er umulig å nå målet, men at utfordringer med leveranse av ingredienser og utstyr satte selskapet under press. Forsinkelser i leveransene vil være dårlig nytt for EU, som allerede har fått kritikk for å være trege med utrullingen av vaksinene.

Vaksinen som nå får tommelen opp, er utviklet av belgiske Janssen Pharmaceutica, som er en del av Johnson & Johnson. I USA får selskapet hjelp av konkurrenten Merck til å produsere covid-19-vaksinen.