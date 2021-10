Siste fra FNs klimatoppmøte

«Familiebilde» av verdenslederne på G20-møtet foran Fontana di Trevi i Roma. Foto: Jeff J Mitchell / Pool via AP / NTB

G20-landene er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

Kildene skal være tett på forhandlingene på toppmøtet. De hevder at G20-lederne går inn for en uttalelse som går lenger enn Parisavtalen i 2015, der man kom fram til at den globale oppvarmingen skulle holdes under 2 grader, og ideelt sett nærmere 1,5 grader.

Det har vært et stort press på G20-landene om å komme fram til en felles klimapolitikk under toppmøtet i Roma, som etterfølges av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. De 20 store industrilandene står sammen for 80 prosent av verdens klimautslipp.

Eksperter mener at for å nå 1,5-gradersmålet vil man måtte nærmest halvere globale utslipp innen 2030, og deretter gjøre verden helt karbonnøytral innen 2050.