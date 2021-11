Flere hundre migranter har forsøkt å ta seg inn i Polen fra Hviterussland

Flere hundre personer har forsøkt å ta seg over den hviterussiske grensen og inn i Polen til tross for tegn på at migrantkrisen er i ferd med å dempes.

Hviterussiske myndigheter har fjernet flere migrantleirer ved grensen mot Polen. Samtidig er over 400 irakere sendt hjem fra Hviterussland til Irak.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rundt 2.000 personer ble fjernet fra migrantleirer ved den hviterussiske grenen og er innlosjert i et mottakssenter.

45 migranter ble pågrepet av polske grensevakter etter å ha forsøkt å krysse grensen. De var en del av to ulike grupper som kastet stein og bokser med tåregass mot grensevaktene, ifølge talsperson Anna Michalska for den polske grensevakten.

Hun anklagde samtidig sikkerhetsstyrker fra Hviterussland for å bruke laser i et forsøk på å blende de polske grensevaktene, og hun mener også at det er Hviterussland som ga migrantene tåregassen.

– Det er åpenbart at de ikke tok med seg denne fra sine hjemland, sa hun.

Fire polske soldater ble skadd, men trengte ikke behandling på sykehus.

Mer aggressive forsøk

Forsøkene på å krysse grensen skjer selv om det er tegn til at krisen er i ferd med å lette noe.

2.000 migranter ble torsdag fjernet fra leirer ved grensen på hviterussisk side. De er innlosjert i et mottakssenter, ifølge grensevaktstyrken i Hviterussland. 431 irakere ble samme dag sendt hjem med flytransport organisert av irakiske myndigheter.

Ifølge Hviterussland var det torsdag om lag 7.000 migranter i landet.

EU har anklaget Hviterussland for å skape en migrantkrise for å splitte EU og slå tilbake mot sanksjoner, mens enkelte land, deriblant Polen og Ukraina, skylder på Russland. Både Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og Russlands Vladimir Putin har avvist anklagene.

– Ekstreme lidelser

Europarådets kommissær for menneskerettigheter Dunja Mijatovic krever at Polen stanser utsendelsene av migranter tilbake til Hviterussland.

– Jeg har personlig hørt de forferdelige beretningene om ekstreme lidelser fra desperate mennesker som har tilbrakt uker og til og med måneder i elendige og ekstreme forhold i kulde og våte skoger på grunn av disse utsendelsene, sa hun etter et besøk i Polen.

– Alle utsendelser må stanses umiddelbart, sa hun.

Mijatovic har også bedt Polen om å la menneskerettsaktivister og medier om å få umiddelbar og uhindret tilgang til alle områder ved grensen.

Det er fortsatt vanskelig å uavhengig verifisere informasjonen, spesielt fordi polske myndigheter holder journalister og hjelpeorganisasjoner langt unna grensen.

– Sårbare mennesker brukes som pressmiddel

Både EU og USA kunngjorde nye sanksjoner mot Hviterussland denne uken, og ifølge innenriksminister Antony Blinken kan USA komme med ytterligere sanksjoner.

Nato-sjef Jens Stoltenberg er svært kritisk til migrantkrisen i Hviterussland.

– Det vi ser, er at Lukasjenkos regime bruker sårbare folk som pressmiddel mot andre land. Det er kynisk og inhumant, og derfor har Nato-landene i en felles uttalelse fordømt denne oppførselen, sa Stoltenberg før et møte med Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin fredag.

Ifølge polske medier har minst elleve migranter dødd siden krisen startet i sommer.