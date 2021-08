Afghanistan: – Nå begynner det, og jeg kan ikke gjøre noen ting

– Taliban har laget lister. De vet hvilke kvinner som har gått på skole, hvem som har gått på universitet, hvem som har jobbet utenfor hjemmet. De har oversikt over hvem som har vært soldater. Nå begynner det, og jeg kan ikke gjøre noen ting.

– Jeg kan bare sitte her og vente på at det verste skjer.

Kvinnen vi snakker med kom til Norge for 10 år siden, like før USA invaderte Afghanistan etter terrorangrepet 11.september. Hun hadde forelsket seg i feil mann og brutt familiens tradisjoner. Det verste var imidlertid at hun hadde skrevet dikt og tekster om kvinneundertrykking. Disse var blitt lagt merke til.