Vil bli husket for sin kontroversielle patriotisme

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe er død, 67 år gammel. Han ble skutt og drept i et attentat i den japanske byen Nara fredag.

Malene Jensen Aftenbladet/Politiken

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I 2014 skrev det amerikanske nyhetsmagasinet Time et portrett av Shinzo Abe. På forsiden var han avbildet med et drømmende uttrykk over ansiktet, med et lite smil som fikk ham til å se yngre ut enn rynkene antydet. «Patrioten», sto det ved siden av – i store bokstaver.



Det var Shinzo Abe – patrioten som senere skulle bli Japans lengst sittende statsminister. I mange år var han leder for Det liberaldemokratiske partiet, et konservativt parti med noen nasjonalpopulistiske strømninger. Partiet har hatt regjeringsmakten i Japan nærmest uavbrutt siden 1955, og Shinzo Abe var en av de mest innflytelsesrike politikerne i nyere japansk historie.



Nå er han død, i en alder av 67 år. Skutt i et attentat i den japanske byen Nara, av en mann som ifølge eget utsagn til politiet var «misfornøyd» med den tidligere statsministeren.



Mens det kan virke banalt å kalle en statsminister for en patriot, var det neppe noen mer passende tittel til Shinzo Abe. Han ble født inn i en mektig politikerfamilie med en morfar som var tidligere statsminister, en farfar som var tidligere parlamentariker, og en far som var utenriksminister. Han fikk politikken og patriotismen med morsmelka. Det fikk betydning for hele Abes politiske liv og ga ham både venner og fiender.



I sine totalt ni år som statsminister havnet han ofte i politiske stormer. Som 37-åring gikk han for alvor inn i politikken, da han to år etter sin fars død ble valgt inn i det japanske parlamentets underhus, som den mest populære av de fire kandidatene fra hans region.



Shinzo Abe gjorde seg for alvor bemerket i 2002, da han var sjefsforhandler for den japanske regjeringen i en sak om japanere som hadde blitt kidnappet av Nord-Korea. Det ga ham en nasjonal profil som gjorde ham populær landet over. Han trosset Nord-Koreas daværende leder, Kim Jong-il, og krevde at de kidnappede japanerne, som på det tidspunktet var på besøk i Japan, ikke ble sendt tilbake til Nord-Korea.



I 2006 ble en 54 år gammel Shinzo Abe valgt som Japans yngste statsminister siden 1941. Han ble imidlertid raskt upopulær, særlig i nabolandene Sør-Korea og Kina, da han i fellesskap med en rekke nasjonalistiske politikere forsøkte å innføre en såkalt «fedrelandslov», som ved hjelp av omskriving av japanske historiebøker om andre verdenskrig skulle styrke unge japaneres patriotisme. I virkeligheten handlet det om å omdefinere Japans rolle under andre verdenskrig, og særlig krigsforbrytelsene som ble begått mot Sør-Korea og Kina.



Shinzo Abe ble ofte internasjonalt kritisert for måten han så på Japans rolle under andre verdenskrig. Under krigen ble blant annet koreanske kvinner tvunget til å være sexslaver, men Shinzo Abe mente at disse kvinnene var prostituerte. Han gjennomførte også flere offentlige besøk til et kontroversielt krigsminnesmerke som hedrer japanske krigsforbrytere.



Hans motvilje til å unnskylde og anerkjenne Japans krigsforbrytelser under andre verdenskrig førte Japan ut i en diplomatisk krise med nabolandene Kina og Sør-Korea, og en meningsmåling fra 2018 viste at sørkoreanere var mer positivt innstilt til Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, enn de var til Japans daværende statsminister.



Mens Abe var upopulær i eget verdenshjørne, gikk det bedre i det bredere internasjonale samfunnet. Han var kjent for sine tette forbindelser til USAs tidligere president Donald Trump, og han støttet Taiwan i landets kamp for selvstendighet. Han var angivelig en av initiativtakerne til at det ble sendt koronavaksiner til Taiwan da Kina forsøkte å forhindre importen. Det er noe av bakgrunnen til at Taiwans president Tsai Ing-wen fredag kalte Shinzo Abe «en god venn» og Taiwans «trofaste allierte», skriver The Washington Post.

Sykdom spente ben for karrieren

Gjennom hele sitt politiske liv kjempet Shinzo Abe mot tarmsykdommen ulcerøs kolitt, som fører til betennelser i tarmsystemets slimhinner. Ifølge ham selv var det en blanding av hensyn til egen helse og en økende upopularitet som førte til at han gikk av i 2007, etter kun ett år som statsminister, skriver The Wall Street Journal.



Han fikk senere behandling med et legemiddel som på det tidspunktet ikke var tilgjengelig i Japan, og behandlingen skal ha gjort ham bedre. Han gjorde derfor comeback og ble statsminister på ny i 2012.



I sin andre regjeringsperiode innførte han den økonomiske politikken som økonomer senere døpte «abenomics», som gikk ut på at Japans sentralbank støttet regjeringens økte pengebruk. Det resulterte i Japans første økonomiske opptur på tjue år.



Shinzo Abe hadde lenge en drøm om å endre paragraf 9 i Japans grunnlov, som forbyr landet å ha et regulært militærvesen. Abe mente paragrafen forhindret Japan i å utvide sin innflytelse i Asia. Men i Japan sitter skyldfølelsen etter andre verdenskrig omtrent like sterkt som blant tyskerne, og Abe klarte derfor aldri å finne nok støtte til å avholde en folkeavstemning om en grunnlovsendring.



I 2020, etter åtte år som statsminister, gikk Abe av – igjen av hensyn til egen helse. Han forble en viktig person i partiet, og det var under en valgtale til støtte for en av partiets kandidater at Abe ble skutt og drept fredag.



Shinzo Abe etterlater seg sin kone gjennom 35 år, Akie Abe, men ingen barn. The Washington Post kaller Shinzo Abe «en av Japans mektigste ledere i moderne tid».