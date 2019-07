EU dypt bekymret etter Irans tankskip-arrest

I en uttalelse lørdag slutter EU seg til dem som advarer mot utviklingen i området.

– I en allerede anspent situasjon bringer denne utviklingen med seg risiko for ytterligere eskalering og undergraver det pågående arbeidet med å dempe spenningen, heter det.

EU ber om at skipet og mannskapet løslates umiddelbart, og at navigasjonsfriheten respekteres til enhver tid.

EUs utspill kommer etter at Tyskland og Frankrike tidligere lørdag ba Iran om å umiddelbart løslate det svenskeide tankskipet som fredag ble oppbrakt av Irans Revolusjonsgarde.

– Oppbringingen av det London-registrerte tankskipet Stena Impero er en ytterligere farlig forverring av en allerede spent situasjon, heter det i den tyske uttalelsen.

Tyskland og Frankrike fordømmer Irans arrest.

To skip oppbrakt

Både det svenskeide skipet Stena Impero og den Liberia-registrerte supertankeren Mesdar ble oppbrakt av Irans Revolusjonsgarde fredag. Etter kort tid ble det imidlertid opplyst at Mesdar ikke var tatt i arrest og hadde fått seile videre.

Stena Impero er ført til den iranske havnebyen Bandar Abbas. Der skal det undersøkes etter å ha kollidert med en fiskebåt, ifølge iranske myndigheter.

Skipet har 23 personer om bord med en besetning av russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk. Det er ikke meldt om noen skadde.

Hunt skuffet

Den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt opplyser i en Twitter-melding at han har fortalt den iranske utenriksministeren at han er «ekstremt skuffet» over det som har skjedd. Han viser til at utenriksminister Javad Zarif forrige lørdag forsikret ham om at Iran ville dempe spenningen i området.

– Dette må gjøres om til handlinger, ikke ord, hvis vi skal finne en løsning. Britisk skipstrafikk må og vil bli beskyttet, sier Hunt.

Britene advarer

Britiske myndigheter advarte lørdag britiske fartøy mot å ferdes i Hormuzstredet.

– Skipene bør holde seg borte fra området inntil videre, sier en talskvinne for den britiske regjeringen, ifølge BBC.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt har tidligere sagt at det vil få «alvorlige konsekvenser» dersom Iran ikke løser situasjonen raskt, men understreker at britene vil konsentrere seg om å bruke diplomatiske metoder.

Også regjeringene i India og Filippinene sier de jobber med å få Iran til å løslate statsborgere fra de to landene som befinner seg på båten.