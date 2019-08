Københavns politi: – Et angrep som dette verken kan vi eller vil vi akseptere

– Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe mer om hvem som står bak eksplosjonen. Men vi tar det meget alvorlig og etablerte allerede i går kveld en bred og omfattende etterforskning. Et angrep som dette verken kan vi eller vil vi akseptere, sier sjefinspektør Jørgen Bergen Skov i Københavns politi i en pressemelding onsdag morgen.

Københavns politi bekreftet tidligere onsdag at det kraftige smellet som ble hørt i København tirsdag kveld og forårsaket store skader, skyldtes en eksplosjon inne i Skattestyrelsen på Østerbro i København.

De har kalt inn til en pressekonferanse klokken 10.

– Fullstendig uakseptabelt

Det var to personer i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade. Bygningsfasaden har på den annen side fått store skader, med vinduer som er knust og metalldeler som har løsnet.

Skatteminister Morten Bødskov besøkte bygningen onsdag morgen.

– Det er jo et helt vanvittig syn, og man kan jo se at det har vært en meget kraftig eksplosjon ved fasaden på Skattestyrelsen. Det er en fullstendig uakseptabel handling, sier Bødskov til nyhetsbyrået Ritzau.

Før politiet offentlig hadde bekreftet at det dreide seg om et angrep på Skattestyrelsen, svarte Bødskov at det fremsto som en villet handling.

– Det virker rimelig åpenbart at fasaden her er sprengt i luften. Nå foretar Københavns politi selvfølgelig en etterforskning, og hvis man vet noe må man melde seg.

Han sier samtidig at de som jobber i bygningen har blitt bedt om å jobbe hjemmefra onsdag.

Bombegruppen på stedet

Mange vitner rapporterte at de hørte et massivt brak rundt klokka 22.15, men det tok nærmere åtte timer før politiet kunne bekrefte at det dreide seg om en eksplosjon.

Politiet inkludert bombegruppe har vært på stedet hele natten og arbeider fortsatt med å undersøke hva omstendighetene er, opplyser vaktsjef Michael Andersen i Københavns politi.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Stasjon.

Politiet ba DSB innstille all togtrafikk til og fra Nordhavn Stasjon og sette inn buss for tog mellom Østerport og Hellerup Stasjon, men fra 5.30 onsdag morgen gikk trafikken som normalt.