Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet

– Rob Macaire, Storbritannias ambassadør til Teheran, ble kalt inn til utenriksdepartementet etter de falske uttalelsene fra britenes utenriksminister, heter det i en uttalelse viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået IRNA lørdag kveld.

Britenes utenriksminister Jeremy Hunt sa dagen før at London har konkludert med at Iran «nesten sikkert» var ansvarlig for torsdagens angrep mot to tankskip.

Hunt la ikke fram noen beviser for påstandene, og Iran har også avvist beskyldninger fra USA om at de står bak.

Hans iranske motpart Mohammad Javad Zarif har kalt anklagene for et komplott han antyder er iscenesatt av USA i samarbeid med Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Israel.