Nasjonalgarden settes inn i Minneapolis og St. Paul

Guvernøren i Minnesota har erklært unntakstilstand og setter inn nasjonalgarden for å håndtere demonstrasjonene etter at en mann døde under en pågripelse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nye demonstrasjoner er planlagt torsdag kveld i sentrum av Minneapolis, dagen etter at det oppsto voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter, som satte fyr på biler og bygninger. Foto: Patrick Lantrip / Daily Memphian via AP / NTB scanpix

NTB-AP

Demonstranter har støtt sammen med politiet flere steder i tvillingbyene Minneapolis og St. Paul i Minnesota for tredje kveld på rad. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix

Torsdag var det nye demonstrasjoner i sentrum av Minneapolis og nabobyen St. Paul, dagen etter at det oppsto voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter, som satte fyr på biler og bygninger.

Det ble også meldt om plyndring av butikker, og torsdag dekket butikkene i tvillingbyene til vinduer og dører i et forsøk på å hindre ødeleggelser og plyndring.

– Ikke kom hit

Byen har stengt trikkelinjene i og planlegger å stanse alle bussavganger av hensyn til sikkerheten til de ansatte, heter det i en uttalelse.

Flere nabolag i byen er hardt rammet, og politiet har rykket ut til meldinger om ødeleggelser og opptøyer. I St. Paul ble butikker i sentrum av byen plyndret og politibiler angrepet med stein og flasker, opplyser politiet.

– Vennligst hold dere hjemme. Ikke kom hit for å demonstrere. Fokuser på George Floyd, på bevegelsen vår, på å hindre at dette skjer igjen. Vi kan stå sammen i den kampen, tvitret ordfører Melvin Carter i St. Paul.

Ba om at nasjonalgarden settes inn

Det var mandag kveld at 46-åringen George Floyd døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse i Minneapolis.

Opptøyene som har oppstått etter hendelsen, gjorde at ordførerne i Minneapolis og St. Paul ba om hjelp fra nasjonalgarden.

– Vi forventer at hjelpen er nært forestående, sa Melvin Carter til CNN tidligere torsdag.

Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008.

Guvernør Tim Walz i Minnesota svarte torsdag på ordførernes anmodning og lovet å sende nasjonalgarden for å bistå.

– Som guvernør vil jeg forsvare retten til å demonstrere. Det er slik vi uttrykker smerte, bearbeider tragedier og skaper forandring, sier Walz i en uttalelse.

– Demonstrasjonene forrige natt ble veldig utrygge for alle involverte. Hensikten med å sette inn nasjonalgarden er å beskytte folk og det lokale næringslivet.

Guvernør innfører unntakstilstand

Walz understreker i samme kunngjøring at det også blir innført unntakstilstand og at om lag 200 ekstra politifolk blir satt inn for å håndtere situasjonen.

Guvernøren maner også til endring i kjølvannet av pågripelsen som førte til at Floyd døde.

– Det er på tide å gjenoppbygge byen, det juridiske systemet og forholdet mellom politiet og dem politiet skal beskytte. George Floyds død bør gi rettferdighet og føre til systemendringer, ikke mer død og ødeleggelser, sier Walz.

Demonstrasjonene har blitt mer voldelige, og ordfører Jacob Frey i Minneapolis har bedt om ro.

– Vær så snill, Minneapolis. Vi kan ikke la en tragedie forårsake mer tragedie, tvitret han.

Opptøyene har også spredd seg til andre amerikanske byer, og i Los Angeles ble en motorvei sperret og politibiler angrepet. Det blir også rapportert om at bil har kjørt inn i en gruppe mennesker som demonstrerte i Denver i Colorado.