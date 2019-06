Leter etter årsaken til strømbruddet i Sør-Amerika

Det lovet Argentinas energiminister Gustavo Lopetegui i en uttalelse søndag. Energiministeren ville ikke utelukke at det massive strømbruddet søndag morgen kan skyldes et cyberangrep, men sa at det likevel ikke er hovedhypotesen det arbeides etter.

En etterforskning av hva som skjedde, er satt i gang. En offentliggjøring av hva som var årsaken, er ventet om sju til ti dager.

Strømmen var søndag kveld i ferd med å komme tilbake etter at hele Argentina, med 44 millioner innbyggere, og nabolandet Uruguay, med 3,3 millioner, var helt uten strøm på morgenen. Det skal også være registrert strømbrudd i Paraguay og det sørlige Brasil, melder BBC.

Det statlige argentinske energiselskapet Edsur har opplyst at strømmen forsvant klokka 07.07 søndag morgen, lokal tid. Ifølge energiselskapet UTE i Paraguay forsvant strømmen ett minutt senere og rammet da hele landet.

Strømmen ble automatisk slått av på grunn av at en ustabilitet ble oppdaget i strømnettet, opplyste energiminister Lopetegui. Strømmen ble slått av tross i at det ikke var registrert noen form for overbelastning i nettet.

I det tett befolkede området rundt hovedstaden Buenos Aires kom strømmen tilbake etter noen timer søndag, og åtte timer etter at strømmen ble borte hadde 56 prosent av landet fått elektrisiteten tilbake.