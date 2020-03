Trump om koronasmitten i USA: Vi er i krig

Samtidig med at koronasmitten sprer seg i et voldsomt tempo i USA, ble ikke Senatet enig om en krisepakke søndag. – Vi er i krig, sier president Donald Trump.

President Donald Trump sa søndag at han er litt opprørt på at Kina ikke tidligere meldte fra om spredningen av koronaviruset som først dukket opp i Hubei-provinsen i Kina desember. Søndag var over 33.000 mennesker smittet i USA. Foto: Foto: Patrick Semansky/ AP/ NTB scanpix

Ifølge amerikanske myndigheter var 33.000 personer søndag smittet av koronaviruset og over 400 mennesker meldt døde som følge av COVID-19. En rekke kjente amerikanere er smittet, blant dem også flere medlemmer av kongressen.

– Jeg tror vi vil få til noe. For meg er ikke dette veldig komplisert. Vi vil hjelpe arbeiderne, vi må redde selskapene. Vi holde ut en stor nasjonal prøvelse og vi vil bevise at vi kan møte dette. Vi er i krig, sa Trump om situasjonen.

Ikke enighet

Presidenten uttalte seg om situasjonen under en pressekonferanse som ble holdt i Det hvite hus, etter at Senatet ikke greide å bli enige om en krisepakke til det amerikanske næringslivet søndag. Demokratene gikk mot et forslag om å bevilge 2.000 milliarder dollar for å bøte på konsekvensene som koronautbruddet medfører.

Trump lovet å hjelpe amerikanere som nå kjente på konsekvensene av utbruddet og følte seg redde og var isolerte. Han uttrykte fremdeles tiltro til forhandlingene som fortsatte etter avstemningen søndag kveld.

Opprørt over Kina

President Donald Trump sa også han er litt opprørt over at Kina ikke informerte omverdenen på et tidligere tidspunkt om koronaviruset.

– De skulle ha fortalt oss om dette, sa Trump.

– For å være ærlig, og selv om jeg liker president Xi og respekterer og beundrer landet, så er jeg er litt opprørt over Kina, sa presidenten da ha ble spurt om samarbeidet og informasjonen mellom Kina og andre land da koronautbruddet var på et tidlig stadium.