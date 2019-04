Sanchez og sosialistene vant valget i Spania

Med 99,9 prosent av stemmene telt opp har sosialistpartiet PSOE fått 28,7 prosent stemmer og 123 plasser i nasjonalforsamlingen, viser El Pais ' opptelling.

Det høyrepopulistiske partiet VOX har fått 10,3 prosent av stemmene og 24 seter, et solid resultat av en nykomling i riksvalg. For første gang siden general og diktator Francisco Francos død i 1975, og gjenopprettelsen av det spanske demokratiet, er et parti på ytterste høyre fløy blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Det konservative partiet PP har fått 16,7 prosent, det dårligste resultatet i partiets historie og endte som valgets store taper. Fra forrige riksvalg i 2016 har partiet tapt 71 seter i nasjonalforsamlingen, fra 137 til 66.

– Sosial rettferdighet

Sanchez erklærte valgseier da om lag 97 prosent av stemmene var telt opp foran frammøtte i Madrid på balkongen til partiets hovedkvarter ved midnatt søndag.

I nærmeste framtid venter koalisjonsforhandlinger om hvem som skal sitte i den nye regjeringen. Ifølge spanske medier kan forhandlingene bli langvarige før det blir klart om Sanchez kan fortsette som statsminister.

Foran tilhengere sa Sanchez at han ønsker å starte forhandlinger med partier som «respekterer grunnloven og fremmer sosial rettferdighet». Medier har tolket dette til at han ønsker en regjering til venstre på den politiske skalaen.

Den magiske grensen

Venstrepartiet Podemos, som støtter sosialistene, har fått 14,3 prosent av stemmene. Sosialistpartiet trenger også en støtte fra andre småpartier for å nå den magiske flertallsgrensen på 176 seter i nasjonalforsamlingen hvor det totalt er 350.

Det høyrepopulistiske partiet VOX, som gikk til valg på nasjonal selvfølelse, verdikonservatisme og motstand mot innvandring og mot regional selvstendighet, blir representert i nasjonalforsamlingen med 24 representanter. Partiet ble dannet så sent som i 2013 og markerte seg for alvor i regionsvalget i Andalucia i desember i fjor.

Spenning på høyre side

På konservative side blir det tidligere regjeringspartiet Partido Popular (PP) det største, selv med sitt dårlige resultat. PP vil trolig søke samarbeid med VOX og det liberale partiet Ciudadanos som har fått 15,8 prosent. Men heller ikke dette er en flertallskoalisjon. Ciudadanos ble det tredje største partiet under søndagens valg.

Det er for øvrig ikke opplagt at de liberale ønsker å sitte i regjering med VOX, da den politiske avstanden er betydelig.

Misnøyen med den tradisjonelle topartiordningen og oppblomstringen av protestpartier på høyre og venstre side har ført til stor valgdeltakelse. Søndag stemte 75,75 prosent av de stemmeberettigede i landet, noe som er rekordhøyt. Det er 9,5 prosent høyere valgdeltakelse enn ved valget i 2016.