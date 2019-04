Franske myndigheter: Uvisst om Notre-Dame kan reddes

Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld. Ved 22-tiden brant det fremdeles kraftig i den verdenskjente katedralen i sentrum av Paris. Tårnet og store deler av taket har kollapset.

Mandag kveld opplyser statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet at brannmannskaper kanskje ikke vil kunne redde katedralen.

– Det er ikke sikkert at vi vil klare å stoppe brannen fra å spre seg til det nordlige klokketårnet. Hvis tårnet kollapser kan man bare tenke seg skadeomfanget, sier talsperson for brannmannskapene Jean-Claude Gallet.

Over 400 brannfolk er på stedet. Slokningsarbeidet er svært vanskelig. Nødetatene opplyser at de ikke vil bruke brannhelikopter av frykt for at det vil føre til enda mer skade på bygningen.