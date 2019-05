Sparket britisk forsvarsminister nekter for å ha lekket

Williamson benekter onsdag kveld at han har noe som helst med lekkasjen å gjøre.

Lekkasjene fra det nasjonale sikkerhetsrådet har den siste uken vokst til en massiv skandale for Mays allerede splittede regjering.

Informasjonen som først ble gjengitt av avisa The Telegraph, dreide seg om at regjeringen skal ha bestemt seg for å la den kinesiske telegiganten Huawei delta i deler av utbyggingen av 5G-nettet. Regjeringen har siden fastholdt at det ikke er tatt noen beslutning i saken, som i seg selv er omstridt på grunn av frykt for at Huawei kan bli en bakdør for kinesisk spionasje.

Williamson var blant de første av flere statsråder som nektet for å stå bak. Han kalte lekkasjen «fullstendig uakseptabel».

Første kvinne

I et svar til May sier Williamson nå at han beklager at statsministeren mener lekkasjene kom fra forsvarsdepartementet.

– Jeg benekter ettertrykkelig at jeg på noen måte var involvert i denne lekkasjen, og jeg er sikker på at en grundig og formell gransking ville ha gått god for mitt syn, skriver Williamson i et brev som er lagt ut på hans Twitter -konto.

Statsministeren har utnevnt Penny Mordaunt, som inntil nå har hatt ansvar for internasjonal bistand, til å ta over. Hun blir britenes første kvinnelige forsvarsminister.

Beviser

Lekkasjen kom etter et møte 23. april i sikkerhetsrådet, som kun består av utvalgte statsråder og sikkerhetssjefer med taushetsplikt om diskusjonene.

En kildejakt ble satt i gang, og etterforskningen har ifølge May resultert i beviser som peker mot at Williamson har ansvar for lekkasjen.

– Det er ikke fremkommet noen andre troverdige versjoner av hendelsesforløpet som kan forklare lekkasjen, skriver May i et brev til Williamson, der hun fastslår at han ikke lenger har hennes tillit.

Huawei-skepsis

42 år gamle Williamson var regnet som en nær alliert av statsministeren. Han fikk jobben i 2017 da forgjengeren Michael Fallon gikk av i kjølvannet av anklager om trakassering. Williamson risikerer nå å bli gjenstand for en kriminaletterforskning.

På Twitter onsdag avslører han at May ga ham muligheten til selv å si opp. Williamson forklarer at han ikke kunne gjøre det, fordi det ville være det samme som å godta at han eller noen i hans stab hadde noe som helst ansvar for lekkasjen.

– Det var ikke tilfellet, skriver han.

Huaweis mulige rolle i utbyggingen av framtidas mobilnett er mottatt med skepsis i flere land. USA er sterkt imot involvering fra det kinesiske selskapet fordi det etter kinesisk lov kan være forpliktet til å hjelpe hjemlandets regjering med å samle etterretning eller bidra på annet vis ved behov.