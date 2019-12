Skarp ordveksling i Senatet om riksrett

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, kaller riksrettssaken mot president Trump den mest forhastede og urettferdige noensinne.

Flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, kalte torsdag riksrettssaken mot president Trump forhastet og urettferdig. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

McConnell gjorde det klart at han mener riksrettssaken er basert på partipolitisk raseri, og at bevisene er av det helt tynneste slaget.

– Representantenes hus har gjennomført den mest forhastede, minst grundige og mest urettferdige riksrettsgranskingen i moderne historie, sa McConnell og understreket at det nå er Senatets plikt å rette opp det som er gjort.

I sitt svar til McConnell brukte Demokratenes senatsleder Chuck Schumer McConnells egne ord mot ham.

– McConnell planlegger den mest forhastede, minst grundige og mest urettferdige riksrettssaken i moderne historie, sa han.

Nekter å innkalle vitner

Schumer peker på at McConnell har nektet Demokratene å innkalle vitner til saken når den går i Senatet, trolig i januar.

Han sa at vitnene de vil innkalle, er ledende Trump-utnevnte tjenestemenn, som ikke er demokrater.

– Vi vet ikke om deres vitnemål vil frikjenne presidenten eller bevise hans skyld, men vitnene burde høres, sa Schumer.

Blant de fire vitnene Demokratene ønsker å innkalle, er stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney og tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton. Trump nekter dem å vitne i Representantenes hus.

Demokratene truer nå med å nekte å oversende saken til Senatet inntil de er sikre på at forhandlingene der blir rettferdige.

Vil frikjenne

McConnells ord i Senatet torsdag var det klareste tegnet hittil på at Republikanerne har til hensikt å frikjenne Trump, selv om deres rolle under riksrettsforhandlingene i Senatet er å være en nøytral jury.

Schumer kritiserte McConnell for å foregripe utfallet av saken og for ikke å ville innkalle vitnene.

– Hvorfor er McConnell så redd for vitner og dokumenter, spurte han.

Tiltalen mot Trump går ut på at han presset Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden og hans sønn, og at han hindret Kongressens gransking ved å nekte tjenestemenn å vitne og nekte å overlevere dokumentasjon.

Trump selv hevdet på et folkemøte i Michigan at han tar hele riksrettssaken med ro, kort etter at Representantenes hus vedtok tiltalepunktene mot ham.

– Om man ikke har gjort noe galt og likevel stilles for riksrett, er det en sak for historiebøkene, sa han til jublende tilhengere.

Aktiv på Twitter

Men saken går klart inn på ham. Tirsdag sendte han et uvanlig sint, seks sider langt brev til Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og på Twitter torsdag morgen appellerte han til sine republikanske allierte om å støtte ham fullt ut og sikre at han blir frikjent.

– Jeg ble stilt for riksrett i går kveld uten at en eneste republikaner stemte sammen med demokratene da de fortsatte den største heksejakten i amerikansk historie, skrev han.

– Nå vil partiet som ikke gjør noenting, ikke gjøre noe med tiltalepunktene og ikke oversende dem til Senatet, mens saken nå skulle være i Senatets hender, skrev han videre.

Det Trump reagerer på her, er at alle republikanernes forsøk på å endre ordlyden i tiltalepunktene, ble stemt ned før de ble vedtatt i Representantenes hus, der demokratene har flertall.

