Britene forbereder brexit – vil etablere ekspresstransport for medisiner

Helsedepartementet i Storbritannia opplyser torsdag at de har invitert mulige leverandører til å gi tilbud for å få kontrakter som vil få en varighet på minst ett år. Dette blir gjort for å sikre britiske pasienter essensielle medisiner dersom Storbritannia går ut av EU uten noen avtale 31. oktober.

Hvordan ekspressleveringen skal foregå er ikke spesifisert.

Statsminister Boris Johnson har satt av 67 milliarder kroner for å forberede landet på brexit uten avtale. Forberedelsene går blant annet ut på å hamstre inn medisiner, ansette flere tollere og finansiere en av landets største PR-kampanjer i fredstid.

Bevilgningen skal finansiere opplæring av tollere, ansettelser av personell til å håndtere en forventet økning i antall pass-søknader, og bedre infrastrukturen ved landets havneanlegg.