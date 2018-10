Nå angrer britene

Det nye Eurobarometeret tar temperaturen hos velgerne i alle de 28 medlemslandene i EU. Hele 27.474 europeere har deltatt.

Hovedtrekket i meningsmålingen er sterk og økende støtte til EU-prosjektet. Alt i alt sier 68 prosent av de spurte at de mener hjemlandet har tjent på medlemskap.

Så populært har ikke EU vært siden 1983. Støtten har økt betydelig siden den britiske folkeavstemningen om brexit for drøyt to år siden.

Britisk flertall for å bli

Mest overraskende er kanskje tallene for Storbritannia, som går ut av EU om mindre enn seks måneder. I undersøkelsen sier 53 prosent av spurte briter at de i dag ville ha stemt for å bli i EU.

Bare 35 prosent sier de ville ha stemt for å gå ut, mens 12 prosent svarer at de er usikre.

På tvers av EU sier 66 prosent av de spurte at de ville stemt for å bli værende i EU. I fem land – Luxembourg, Irland, Sverige, Danmark og Nederland – ligger andelen på 80 prosent eller mer.

I motsatt ende ligger Italia og Tsjekkia, de eneste to landene der færre enn 50 prosent sier de ville stemt for å bli i EU.

Samtalene krasjet

Eurobarometeret ble publisert tidlig onsdag morgen, bare timer før stats- og regjeringssjefenes ankomst til et viktige toppmøtet om brexit onsdag kveld.

Toppmøtet ble tidligere i høst stemplet som «sannhetens øyeblikk» om brexitforhandlingene. Anonymt har diplomater fortalt åpent om det de hadde tenkt skulle skje: Planen var at et utkast til skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia skulle være klart allerede mandag. Så skulle avtaleteksten legges fram foran toppmøtet, sammen med et utkast til en politisk felleserklæring om rammene for det framtidige forholdet.

Det skjedde ikke. I stedet kollapset forhandlingene søndag kveld. Siden har det vært full stans.

Frykter «no deal»

EUs president Donald Tusk har i forkant av toppmøtet sagt at han ikke ser noen grunn til optimisme.

Tvert imot, advarer Tusk, er risikoen større enn noensinne før for «no deal», det vil si en situasjon der britene krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass, med kaos og store forstyrrelser som resultat.

Tusks krav er nå at statsminister Theresa May må legge nye forslag på bordet for å bringe forhandlingene videre.

May under press

Samtidig er statsminister May under et voldsomt press på hjemmebane, der forslagene hun har lagt fram til løsninger i forhandlingene, angripes både av opposisjonen og av hennes egne.

Opposisjonspartiet Labour vil ha nyvalg, regjeringsskifte og en ny kurs i forhandlingene, med betydelig tettere bånd til EU enn det den konservative regjeringen har lagt opp til. Labour har også åpnet for en ny folkeavstemning om brexit, til stor jubel fra EU-tilhengere som håper på å reversere utfallet av folkeavstemningen i 2016.

May har på sin side utelukket dette.

En ny folkeavstemning, mener statsministeren, ville ha vært som å si at folket tok feil første gang og derfor må få en ny sjanse til å gjøre det riktig. Det, advarer hun, ville ha vært knusende for folks tillit til politikere.